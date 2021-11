Pečivo, které by jinak skončilo v odpadcích, se rozhodli využít vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ze ztvrdlého chleba vaří v univerzitním pivovaru klasický český ležák. „I nespotřebované pečivo je svým způsobem odpad. V žádném případě se tím nemyslí nějaké znečištěné nebo zplesnivělé pečivo, ale to ztvrdlé, které se nestihlo prodat," vysvětlil Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky agronomické fakulty.

Vědci z Mendelovy univerzity vaří pivo z nespotřebovaného pečiva. Vlevo Milan Geršl a vedle něj Tomáš Gregor. | Foto: se souhlasem Mendelovy univerzity

Vědci reagují na snahy omezit co nejvíce plýtvání potravinami. Inspiraci našli v USA a Velké Británii, kde už podobným způsobem pivo vaří. „Když se v Americe připravují rauty nebo chlebíčky do letadel, používá se jenom vnitřní část toustů. Patky nikdo nechce, a proto je z ekonomických důvodů dávají do piva," řekl Geršl.