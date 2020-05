Podle stavbyvedoucího rekonstrukce ulice Miroslava Procházky z firmy Imos hrušním zhotovitelé dávají čas do konce měsíce. „Pokud se nestane zázrak, nejspíše ne, musí se odstranit a na podzim zasadit nové, protože nyní na jaře už je na novou výsadbu pozdě,“ uvedl Procházka.

Výsadbu v ulici má na starosti subdodavatelská firma Kaisler. „Stromy zatím nejsou suché. Jsou v záruce, máme tam údržbu," sdělil zástupce společnosti, jméno uvést odmítl. Na e-mailové dotazy zaslané redakcí firma nereagovala.

Podle Střechové zálivku hrušně v ulici Arne Nováka nemají. „Ve vedlejší Gorkého ulici stromy také nezalévají, zaléváme je proto sami, i novou výsadbu růži," vysvětlila majitelka obchodu v Gorkého ulici.

Po uplynutí dvouleté záruční lhůty si péči o stromy převezme městská firma Veřejná zeleň města Brna. „V tuto chvíli není stromořadí v naší správě, situaci si tam ale hlídáme. Občas se stane, že některý rostlinný materiál se neujme. V tomto případě to vypadá, že nebyla možná dobrá celá várka, protože je tam šest suchých stromů," okomentovala za firmu Alexandra Koutná.

Problémy s uschnutím se týkají pouze hrušní vysazených v ulici Arne Nováka. U třešní v sousední Gorkého ulici, kterou dělníci loni také rekonstruovali, se podobné komplikace neobjevily. „Hrušně se někdy zabalí a vyrazí až později, v tomto ohledu jsou jinými stromy než třešně. Dívali jsme se na ně před měsícem a uvnitř se zdály relativně zelené, proto jim necháváme ještě tento měsíc," doplnil Procházka.

V brněnských ulicích vysazené stromy si kvůli dlouhodobému suchu posledních letech žádají intenzivnější zálivku a speciální postupy. „Používáme vaky, které nám pomáhají v tom, že voda zbytečně neodteče jinam. Dáváme je do míst, kde se voda hůř vsakuje nebo je uhutněná půda. U vybraných stromů jsme loni dělali půdní injektáž, tedy vpich, kterým se do půdy dostane vzduch. Půdní horizont se v místě vpichu provzdušní. Dá se tam následně aplikovat hydrogel promíchaný s vodou. Hydrogel je látka, která dokáže stonásobně zvětšit svůj objem poté, co absorbuje vodu, a tu zase postupně uvolňovat," přiblížila Koutná.