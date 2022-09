Do wellness centra se vejde pětašedesát návštěvníků, cena vstupného se podle Hrubeše bude pohybovat podobně jako u konkurence. Záleží však také, jak se do provozu tohoto typu služeb promítne růst ceny energií. "Cenu vstupného řešíme, protože doteď nevíme, za kolik korun budeme mít energie. Ale bude obdobná jako u zařízení v okolí. Mezi třemi čtyřmi stovkami za vstup," uvedl Hrubeš.

Nové wellness na Kraví hoře s výhledem na Brno: už montují prosklenou fasádu

Provozovatelem nového wellness centra je městská část Brno-střed, investorem statutární město Brno. To do areálu investovalo téměř sto dvacet milionů korun. "O vybudování wellness provozu na Kraví hoře se začalo uvažovat přibližně před deseti lety. Už tehdy jsme se na Brně-střed zabývali tím, jestli má samotná městská část na takto velkou investici dostatek peněz. Jsem ráda, že se ho nakonec s výraznou podporou města podařilo vybudovat. Konečně se tak naplňuje původní plán, aby nabídka sportovních a rekreačních služeb byla v lokalitě Kraví hory co nejvíce rozmanitá," konstatovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.