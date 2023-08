Akvapark čeká výměna vzduchotechniky a kromě mokrého baru se změna nevyhne ani restauraci, která je spolu s bistrem před vstupem do bazénu. „Chceme klimatizovat prostory restaurace. Pro návštěvníky je tam přes léto příliš horko,“ uvedl mluvčí kuřimského akvaparku Jan Sojka.

„Od září do prosince se lidé nenají v restauraci. Zajistíme pro ně občerstvení s omezenou nabídkou v bistru,“ řekl Sojka. V prosinci mají veškeré práce být hotové. Podle Sojky je možné, že se přestavba protáhne do ledna.

Plavci, kteří po Novém roce zavítají na mokrý bar, o svůj čas v bazénu nepřijdou. „Vstup bude z vnitřní části. Když lidé projdou turniketem, zastaví se jim čas na bazénu,“ přiblížil Sojka. Očekává tak větší tržby i prodloužení doby, kterou návštěvníci ve Wellness Kuřim stráví. Platit mají pomocí čipových hodinek.

Na novou možnost občerstvení se těší například studentka Tereza Sukačová. „Něco takového tam chybělo. Objednat si přes čipové hodinky je velmi pohodlné. Jsem ráda, že to dorazilo i na koupaliště v Kuřimi,“ zmínila.

Důvody rekonstrukce vysvětlil starosta Kuřimi Drago Sukalovský. „Vzduchotechniku musíme vyměnit, protože trpí provozem ve vlhkém a teplém prostředí. Dále se návštěvníci bazénu poptávají po mokrém baru. Chceme jim nabídnout nové služby, a udržet si tak jejich přízeň,“ zmínil starosta.

Momentálně v prostorách bazénu slouží pro občerstvení okénko. „Je u dětského brouzdaliště. Okénko tu máme už osm let. Není to ideální, protože nabídka je omezená. Návštěvníci si objednají jídlo na dálku přes dotykovou obrazovku,“ vysvětlil Sojka. Díky mokrému baru by nabídka měla narůst. Lidé se tak na mokrém baru naobědvají, dají si kávu nebo objednají zákusek.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ