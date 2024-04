Novinku pro cestující si připravilo letiště Brno. Zájemci mohou nově v nadcházející zimní sezóně vycestovat z jihomoravské metropole na exotický ostrov Mauricius v Indickém oceánu. Informovala o tom cestovní kancelář Čedok.

Z Brna na tropický Mauricius. Letiště láká na exotickou novinku | Foto: iStock a Shutterstock

„Příští zimní sezonu budou mít lidé poprvé v historii možnost letět z Brna do dvou exotických destinací – na thajský Phuket a na Mauricius," řekl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman. Zatímco let do Thajska je přímý, na Mauricius musí turisté počítat s krátkým mezipřistáním.

Cestující budou do jihovýchodní Asie a na ostrov v Indickém oceánu létat moderním Boeingem 787-9 Dreamliner v tyrkysových barvách. „Odlety na Mauricius jsou naplánované na středu, na Phuket potom ve čtvrtek," informovala cestovní kancelář.

