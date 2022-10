Pilotní provoz bude zatím fungovat od prosince do června příštího roku. „Předpokládáme, že dopravce může vypravit za půl roku až 147 spojů," sdělil Kratochvíl.

Vlaky z Brna by na letiště ve Schwechatu měly zajíždět třikrát denně. Předpokládané časy odjezdu jsou nyní ve 3.48, 11.48 a 18.48. Město Brno na přímou linku dá devět a půl milionu korun, dotace se vztahuje pouze na některé ze spojů. „Aktuálně ve spolupráci s českou a rakouskou infrastrukturou ladíme finální podobu jízdního řádu. Jízdní doba spojů se bude pohybovat okolo dvou hodin," informoval výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet Jakub Svoboda.

Obě strany ještě budou konkrétní podmínky provozu dojednávat. Kratochvílovi se zdá logičtější, že spoje mezi Brnem a letištěm na rakouské straně by byly častější v období od dubna do června, naopak méně by jich jezdilo od prosince do března. „To budeme ještě vydiskutovávat. Věřím, že v co nejkratší době smlouvu s dopravcem podepíšeme," poznamenal brněnský radní.

Cílem představitelů Brna je zajistit cestujícím z Brna a okolí přímé spojení bez přestupů. Po půlročním fungování si záměr vyhodnotí a rozhodnou se, zda spojení zachovají i na delší časové období. Zkušební vlak z brněnského hlavního nádraží na letiště ve Schwechatu vyjel ve druhé polovině února. Pilotní jízdu si vyzkoušelo i zhruba čtyřicet běžných cestujících.

Každý rok využije vídeňské letiště skoro půl milionů cestujících, kteří přijíždí nebo odjíždí z Jihomoravského kraje. Možnost přímého vlaku si pochvaluje například Brňan Robert Slovák. „Nyní jezdívám na letiště autobusem, vlakem to bude mnohem pohodlnější,“ konstatoval.

RegioJet už vypravoval přímé vlaky na vídeňské letiště letos v létě. Provoz zástupci dopravce hodnotí jako úspěšný. „Přímé vlakové spojení Brna s vídeňským letištěm jsme spustili 16. června. Od června do září jsme na vídeňské letiště zajížděli se spoji s odpoledním a večerním příjezdem na letiště. Z letiště vyjížděl spoj RJ 1034. V létě jsme v rámci prodloužení spojů přepravili bezmála osm tisíc cestujících, což je hezký výsledek, a i proto máme zájem o tento provoz i v budoucnu," uvedl pro Deník Rovnost Svoboda.

Na letiště jezdí už řadu let také žluté autobusy. „Aktuálně vypravujeme šest párů spojů denně. Na letišti Schwechat například končí některé z autobusových linek vyjíždějících z Prahy, Brna, Bratislavy či Krakova," vyjmenoval Svoboda.

Z Brna na letiště ve Schwechatu míří pravidelně také autobusy Gepard Expressu. A to šestkrát denně v obou směrech. Na stejné místo zajíždí z krajského města také autobusy dalšího soukromého dopravce Flixbusu.

Letiště sice funguje také v Brně, ale v tuto chvíli tam létá pouze jedna pravidelná linka, a to do Londýna a zpět. „Společně se zástupci města a kraje jednáme a děláme maximum, abychom do Brna opět přivedli pravidelné lety do dalších zemí. S ohledem na stádium těchto jednání ale v tuto chvíli nemůžeme být bohužel konkrétnější," vzkázala mluvčí brněnského letiště Lucie Mareš Heřmanská.

