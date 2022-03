S usnadňováním přemístění z místa na místo už čtyři roky pomáhají cyklobusy, které cyklisty rozvážejí na různá místa jihu Moravy i rakouského příhraničí. O provoz cyklostezky se stará svazek obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň. Brněnští radní na svém posledním zasedání rozhodli o příspěvku na provoz sto tisíc korun. „Od dubna do října plánujeme vypravit osm cyklobusů,“ nastínil předseda svazku a brněnský radní Filip Chvátal.

Plánované termíny odjezdu cyklobusů z Brna v roce 2022:

23. 4. Hevlín

21. 5. Velké Pavlovice

4. 6. Strážnice

11. 6. Valtice

25. 6. Laa an der Thaya a Nový Přerov

23. 7. Mistelbach

27. 8. Vídeň

17. 9. Znojmo

První cyklobus by měl podle stanoveného harmonogramu vyjet v druhé polovině dubna do Hevlína na Znojemsku, poslední v polovině září zamíří do Znojma a zpět. Skutečný počet výjezdů se bude odvíjet od zájmu cyklistů.

Ve skutečnosti tak může být spojů daleko více. „Služba je mezi lidmi oblíbená. Lidé si mohou zarezervovat místa na stránkách svazku,“ doplnil Chvátal. Dotaci na podporu cyklobusů musí ještě potvrdit brněnští zastupitelé.

ŠIMON HERMAN