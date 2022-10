I v Brně, stejně jako v každém městě, se ale setkala s problémy. Hraní už ji znepříjemnili opilci i zloději. „Nicméně zde v Brně jsem při každém problému našla zastání ve spoustě kolemjdoucích, což je samozřejmě velmi příjemné," líčí Jana alias Cleo. Právě s krádežemi se setkala nejčastěji.

Ne vždy však dokázala loupeži zabránit, někdy dokonce nepomohla ani policie. „Jednou se mi například stalo, že mě kolemjdoucí přitlačil ke zdi a druhý mi sebral v mezičase peníze, aniž bych ho dokázala identifikovat. Takže jsem na nikoho nic neměla a pro policii to jsou malé částky na to, aby se tím zabývali," vzpomíná buskerka. Najdou se navíc i lidé, kteří svou nelibost nad pouliční hudbou dávají hlasitě najevo. „Pokřikování ať jdu pracovat k lopatě místo žebrání, na to si musí muzikant zvyknout. V těch případech mi vždy před očima proběhne mých dvacet let studia houslí a zkazí to den," říká Cleo.

Příjemné zážitky nad těmi špatnými stále převažují a Cleo vzpomíná na jeden z letošního léta, který údajně dosud zcela nepochopila. „Hrála jsem v myší díře a zastavila se u mě paní se slzami v očích. Říkala, že se jí má hudba velmi líbí, ale nemá u sebe peníze a dala mi parfém," vypráví houslistka a dodává, že ve futrále už jí přistálo kdeco, a tak tomu nevěnovala větší pozornost. Po chvíli se ale dárkyně vrátila. „Řekla, že to co dělám má vyšší hodnotu a že si mám vzít její hodinky. Říkala jsem, že si je má nechat, a ona, že na tom trvá a pokud je nechci nosit tak je mám prodat," pokračuje Cleo.

Po návratu domů si hodinky prohlédla a zjistila, že hodinky stály přes deset tisíc. Jana si hodinky nechala na památku a dodnes je to pro ni neuvěřitelný zážitek. „Ani nevím, jak poděkovat," říká vděčně.

Na housle hraje v centru města přes léto i dvakrát týdně, když je zima tak spíše nárazově. I když se dá podle Janiných slov vydělat buskingem tolik, že by to člověka uživilo, sama bere pouliční hudbu jen jako přivýdělek. „Nejdůležitější je to, co posluchačům předáte. Pokud to neděláte především pro ně, nehrajete hudbu kterou chtějí slyšet a nebo to, co děláte dostatečně neovládáte, můžete splnit všechny podmínky pro ideální busking a z výdělku si koupíte tak akorát rohlík na večeři," vysvětluje virtuoska s tím, že při každodenním několikahodinovém vystupování by se z hry vytrácela radost.

Uměním se ale přece jen živí. V tomto směru se projevil vliv Janiných rodičů, kteří ji a její bratry od malička vedli k hudbě.„Vždy jsem u bratrova hraní tancovala a sama zkoušela jeho housle když nebyl poblíž, takže když jsem nastupovala do školy, housle a tanec byly jasná volba," usmívá se Cleo. Dnes kromě hry na housle také maluje, zpívá a pracuje v obchodě s hudebními nástroji. Tímto chce šířit umění a hudbu i mezi lidi, kteří si nemohou zajít na koncert, nebo jen chtějí zlepšit den.

Sama na koncertech v poslední době už příliš nevystupuje. Více jí už pár let naplňuje právě busking. „Při koncertech na pódiu jsem se vždy cítila oddělená od posluchačů, kdežto při hraní na ulici to není jen o mně a o tom co jsem přišla předvést. Je to o té bezprostřednosti a radosti z hudby," zymýšlí se hudebnice. V mezičase také vystupuje na přání na menších akcích, například na svatbách.

Zdroj: Se souhlasem Cleo

Medailonek



Jana alias Cleo má 26 let, pochází z Třince.



Posledních pět let žije v Brně.



V Brně vystudovala hru na housle na Janáčkově akademii múzických umění.



Předtím absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě