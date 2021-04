Vystěhovat se zřejmě bude muset všech sedmasedmdesát lidí žijících v Brně ve dvou domech na adresách Dornych 29 a 31. Budovy patří městu, jehož představitelé je chtějí vyklidit a následně prodat, ačkoliv nájemníci mají platné smlouvy.

Městské domy na adresách Dornych 29 a 31 v Brně, odkud se nájemníci v budoucnu budou muset zřejmě vystěhovat. | Foto: Deník/Barbora Peštálová

Po vyklizení pro ně zástupci Brna-středu, kteří domy spravují, zajistí náhradní bydlení. „Žiji tady pětatřicet let. Majitelé nám oznámili, že se budeme muset přestěhovat, protože budovu chtějí prodat. Kdy, to už nám neřekli. Kdo platí nájem, dostane náhradní byt jinde. Stěhovat se ale nechci. Jsou to hezké byty, blízko jsou velké obchody a do centra je to kousek,“ řekla ve čtvrtek reportérce Deníku Rovnost na místě jedna z nájemnic. Představit se ale kvůli obavě z možných komplikací odmítla.