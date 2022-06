Zvláštní část převáženého souboru tvoří rozhlasové a televizní pořady Věry Kunderové. Do této kolekce patří i její osobní takzvaný deník, což jsou vzpomínky, které v hlasové podobě pořídil Kundera poté, co se jeho manželka vrátila na začátku sedmdesátých let z návštěvy domova, která se už odehrála pod dohledem tajné policie.

Převoz druhé části, tedy knihovny Kundery je naplánovaný na září letošního roku. „Celý komplet se stane součástí nově zbudované Knihovny Milana Kundery, kterou v prostorách Moravské zemské knihovny navrhl architekt Martin Hrdina a která by měla být lidem otevřená na konci tohoto roku," nastínil Pospíchal.

BARBORA VOZKOVÁ