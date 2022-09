Řidiči z Mostu budou v Brně jezdit především na lince 2, jejíž trasa vede ze Staré osady do Modřic. Je nejvíce podobná té, kterou mířili z Mostu do Litvínova a zpět. Přesto v Brně nacházejí rozdíly. „Provoz je jiný, trať je také komplikovanější. Myslím ale, že to všichni zvládneme,“ věří Markéta Šádková. Právě z trati a provozu ve větším městě měla ze začátku respekt.

VIDEO: Protestní jízda taxikářů v Brně: Nevyzvedneme babičku v centru, vadí jim

Postupně mohou řidiči z Mostu přejít i na jiné linky a řídit jiné vozy. „Je potřeba, aby se seznámili s nejrůznějšími typy, které v Brně máme, nebo třeba s ovládáním palubního počítače,“ tvrdí generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Tramvajáci si postupně vyzkouší také různé situace, které je mohou v ostrém provozu potkat. Například odklon z trati kvůli nehodě. „Budeme se tvářit, že nám dispečink dává odklon. Linka 2 v úseku Vojenská nemocnice – Malinovského náměstí pojede odklonem ulicí Milady Horákové a Rooseveltovou. To znamená za Vojenskou nemocnicí odbočíme z trasy linky 2 a na Malinovského náměstí se zase napojíme zpátky,“ popisuje technik brněnského podniku Pavel Krček.

První obousměrná šalina pro trať v Brně. Podívejte se, co už je hotovo

Rozhodování zda zamířit na čtyři měsíce do Brna, nebo zůstat na severu Čech třeba u Markéty Šádkové nebylo jednoduché. „Mám doma osmnáctiletou dceru, která studuje. Váhala jsem. Chtěla bych občas zajet domů, když to časově vyjde, přece jen to není za rohem. Mám ale v plánu tady zůstat do prosince,“ svěřuje se řidička.

V Brně jsou čtyři muži a tři ženy ze severu Čech. „Jsme ubytovaní ve vozovně Komín a druhá část je na Mendlově náměstí. Platí nás brněnský dopravní podnik, v Mostě máme neplacené volno,“ zmiňuje Bohatý.

V Brně dlouhodobě chybí pětadvacet řidičů tramvají.