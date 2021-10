Tramvaj s výrobním číslem 166578 typu K2 putovala jako nová v roce 1977 do Bratislavy, a to jako zácvikové vozidlo pro nové řidiče. V provozu nikdy nebyla, jako autoškolní tramvaj dosloužila v roce 2009. Bratislavský dopravní podnik ji letos odprodal za tisíc euro. „Školení našich budoucích řidičů musíme přizpůsobovat době a vozům, které v provozu reálně řídí. Prodej jsme začali zvažovat i proto, že tramvaj K2 zůstala s výjimkou historických vozů poslední, která neprošla kompletní rekonstrukcí," sdělil předseda představenstva bratislavského dopravního podniku Martin Rybanský.

Za devět měsíců v brněnských ústředních dílnách dělníci vůz rozeberou na jednotlivé součástky, udělají důkladnou kontrolu nebo vymění zkorodované součásti. „Pak dojde na upevnění vlnitého oplechování, které je pro tramvaje K2 typické, a lakování do původních barev v červeno-krémových odstínech," přiblížila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Zaměstnanci brněnského dopravního podniku mají s opravami vozů K2 bohaté zkušenosti. „Jsme rádi, že můžeme být součásti návratu tramvaje do Prahy, kde byla před čtyřiceti lety vyrobena. Naši zaměstnanci využijí zkušenosti, které nabyli v roce 2016, kdy jsme rekonstruovali tramvaj typu K2 pro naši brněnskou sbírku retro vozů," řekl generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

/FOTO, VIDEO/ Starou tramvaj typu K2 opraví pracovníci v ústředních dílnách brněnského dopravního podniku pro Prahu. V hlavním městě se s ní první cestující zřejmě svezou na konci příštího roku. V pátek ji přivezli do Brna z Bratislavy.

