Na radnici Brna-středu se podle Mandáta obrátili místní bydlící v okolí River Parku. Dotazovali se na možnost dlouhodobého pronájmu stání pro rezidenty. „Pracovníci Brněnských komunikací nám vysvětlili, že to nejde kvůli dotaci po určitou dobu, kdy se nesmí měnit účel jeho využití," poznamenal Mandát.

K výstavbě budov pro auta v Brně se přiklání například Michaela Beranová, která každý den do práce ve městě dojíždí autem z Brněnska. „V ulicích kolikrát nejde zaparkovat, jak jsou plné. Každé stání je potřeba, v takovém objektu jich aspoň vznikne víc,“ řekla mladá žena.

Dělníci mají dům na Skořepce stavět zhruba rok a půl. Náklady se pohybují okolo sto osmdesáti milionů korun. Jeho vybudování vítají představitelé Brna-středu, na jehož území se lokalita nachází. „Jeho výstavba je určitě na místě a v pořádku. Důležité ale bude umožnit v domě dlouhodobý pronájem parkovacích míst pro rezidenty, aby nefungoval pouze v režimu Park and Ride,“ okomentoval radní městské části pro dopravu Jan Mandát.

„Pokud celou stavbu zaplatí městská firma Brněnské komunikace, byl by objekt ve stejném režimu jako například Domini Park, tedy klasický parkovací dům. Společnost ale žádá o dotaci na výstavbu. Když ji schválí a poskytnou peníze, pak bude fungovat jako Park and Ride, stejně jako River Park,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Místo komplikovaného hledání volného stání za modrými čarami jednoduše vjezd do parkovacího domu a odstavení auta v něm. Možnost využití budovy speciálně pro parkování získají řidiči v brněnské ulici Skořepka blízko historického centra města.

