Dělníci je obnovili v průjezdu. Pomocí osvojení předmětů může každý zájemce zanechat na zámku svou stopu. „U první stovky dlaždic, co už jsou položené, jsme pod ně uložili štítky se jmény lidí, kteří si je adoptovali. Když pak někdo dlaždice třeba za sto nebo sto padesát let vyzvedne, štítky tam je," nastiňuje kastelán.

Přílišný zájem o zanechání stopy na zámku prostřednictvím osvojení dlaždic Vaverka nečekal. „Z legrace jsme jich zkusili nabídnout sto. Nepředpokládal jsem moc velký ohlas, ale za čtrnáct dnů byla celá stovka pryč. Nechali jsme proto dodělat dalších padesát. Poslední stav byl 132 adoptovaných dlaždic," usmívá se Vaverka.

Zájemci o adopci dostanou certifikát a malou keramickou dlaždici s číslem, které odpovídá té reálné položené v průjezdu. Díky projektu zatím přispěli na obnovu povrchu okolo padesáti tisíc korun. Do projektu se zapojil také sám Vaverka. „Samozřejmě jsem si koupil jedničku," poznamenává spokojeně.

Za jeden z největších zážitků svého dosavadního působení na zámku označuje kastelán nečekaný objev dvou historických dlaždic. Inspiroval ho pak při nápadu na projekt adopce předmětů. „Šlo o konkrétní dotyk s historií, což je úžasné. Když objevené dlaždice vezmete do ruky, uvědomíte si, že držíte něco, co je pět set, možná pět set padesát let staré. A dochovalo se to tak dlouho až dodnes," popisuje nadšenec.

Na práci na zámku Vaverku baví, že stále může narazit na nový, dosud nepoznaný objev. „I když se mělo za to, že je památka dostatečně prozkoumaná, ukázalo se, že tomu tak není. Třeba jsme ve zdi zámku objevili zvláštní šachtu, která je dva metry široká a vede všemi patry až nahoru," zmiňuje příklad kastelán.

Na správcovství zámku si pochvaluje, že nabízí pestrou práci. V jeden den řeší třeba topení v hudebním sálu, opravu omítky, převzetí historických exponátu do sbírek i řadu dalších věcí. „Zároveň mě baví předávat a zprostředkovávat zdejší historický odkaz návštěvníkům. A když opravujeme nějaký předmět nebo část zámku, vracíme ji zpátky do historické podoby. Jsem v situaci, kdy chodím rád do práce a nerad z práce," prohlašuje spokojeně nadšenec.

Při nástupu si za hlavní cíl stanovil udělat zámek návštěvnicky přátelský, aby lidé chodili rádi a vraceli se. „Když sem přišli před pěti lety, neměli si na nádvoří kam sednout, toalety pro veřejnost byly zavřené. Z hlediska návštěvnosti to byl úplně špatný přístup," vysvětluje Vaverka. Inicioval proto řadu úprav vedoucích k větší přívětivosti památky pro příchozí. Návštěvníky láká také různými akcemi včetně například výstav nebo koncertů vážné hudby.