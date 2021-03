„Společně s městskou částí Brno-střed jsme se domluvili, že naše lokální pěstitele, od kterých jsme odebírali ovoce a zeleninu v průběhu roku, podpoříme a nabídneme jim interiér uzavřené kavárny jako prodejní místo. Otvíráme Zahradnictví Podobrazy, protože nechceme, aby malí pěstitelé museli své sazenice a výpěstky v důsledku vládních opatření zaorávat, zatímco supermarkety vesele prodávají,“ uvedl provozovatel kavárny Raed Kahwaji.

Jak doplnil, dodržena budou všechna opatření. "„Zní to sice trochu jako paradox, že venku se prodávat nesmí a uvnitř to možné je, ale plně respektujeme všechna platná opatření. Dovnitř bude smět jen přesně stanovený počet osob úměrný ploše kavárny,“ upřesnil Kahwaji. Zahradnictví má zatím otevřeno všední dny od devíti ráno do čtyř odpoledne.

Jedním z prodejců, který kavárnu k prodeji květin, zeleniny, bylinek či ovoce využil je třeba Petr Komínek ze Zahradnictví Trboušany nebo pěstitel Petr Balák z Medlova na Brněnsku. „Chtěl bych prodávat kysané zelí, protože v současné době už ostatního zboží mám jen pomálu. Je to bezva nápad,“ řekl Balák.

Zástupci Brna-středu iniciativu vítají. "Rádi jsme se zapojili a pomohli alespoň při komunikaci se zemědělci. To, že právě teď nemohou být na Zelném trhu a prodávat, je pro některé až likvidační, napěstované sazenice se nedají uskladnit a prodat jindy,“ poznamenala radní Brna-středu Ludmila Oulehlová.