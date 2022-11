Novinka v dopravním uzlu Dělnický dům v Brně: spoje už ukazují digitální tabule

„Fontána musela z výstaviště pryč a tak jsme ji dostali darem my, protože hrozilo, že by se jinak mohla úplně rozbít," popsala radní městské části Brno-sever a předsedkyně Spolku Majdalenky Karla Hofmannová.

Přesto se fontánu nepodařilo zachovat úplně celou, vana, díky které mohla celým objektem proudit voda, je rozbitá. Do parku tak putovaly jen zmíněné tři sloupy. „Bohužel fontána už to nebude. Ale je to veselé, příjemné a může to působit pěkně," okomentovala Hofmannová. Poukázala také na podobnost s komplexem Orion, který v ulici stojí.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Nápad na nový park vznikl právě ve Spolku Majdalenky. Před dvěma lety navrhla jeho jednatelka Jana Sedláčková Krištoforyová zvelebení bezprizorního trávníku mezi ulicemi Majdalenky a Dusíkova v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás. Brňané si tento projekt vybrali a letos v říjnu se začalo stavět.

Místní si nový park pochvalují. „V každém případě je dobře, že se staví. Byla tam louka jen pro pejskaře. Já jsem taky pejskař, ale žádný jiný užitek z toho neplynul. Teď zdá se, že by z toho mohl být krásný park," vypověděl například člen výboru společenství vlastníku jednotek jednoho z domů v ulici Majdalenky Ivo Brotánek.

Pozůstatky fontány podle něj ale působí trochu jako pěst na oko. „Alespoň mají psi jasné orientační body," dodal s nadsázkou.

Žena z jeho sousedství, která si nepřála být jmenována, by si zase místo sloupů přála například strom, který by se dal v Adventu vánočně nazdobit. „Park podle mě ale bude pěkný, až zaroste trávou. Pokud ho ovšem bude někdo udržovat," vyjádřila se.

Výstavba první etapy projektu bude hotová do poloviny prosince. Příští rok mají tvůrci projektu v plánu nechat vysázet ještě některé stromy, trvalkové záhony či doplnit mobiliář. Celkový rozpočet projektu je bezmála tři miliony korun.