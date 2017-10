Za kočkami do brněnské zoo přicestovali dva kocouří ženiši

Brno /VIDEO, FOTOGALERIE/ – Dva nové kocoury lidé uvidí ve výbězích v brněnské zoo. Samce kočky pouštní a jaguarundi přivezli chovatelé do zoo jako nové ženichy pro dvě kočičí dámy. S jejich původními partnery totiž kočky už nemohly počít mláďata.

Samec kočky pouštní, Abba, doplnil v expozici Tropické království kočku Evu. „Je zasloužilá matka, se samcem Osirisem vychovala deset mláďat a díky ní je brněnská zoo úspěšným chovatelem koček pouštních. Osiris ale v červenci zemřel," zmínila důvod příchodu Abby do zoo kurátorka chovu savců Dorota Gremlicová.

Z podobného důvodu doplnil nový samec Čako i samičku jaguarundi Fionu. „Původní samec Fox už pravděpodobně není plodný. Dožije proto v zoo v péči jeho chovatelky, zatímco Čako bude ve výběhu s Fionou," poznamenala Gremlicová.

Chovatelé nyní doufají, že se brzo dočkají oba páry koťat. „Obě samice jsou ještě plodné, proto jsme jim našli nové partnery. Oba kocouři si na kočky rychle zvykli," uvedla kurátorka.

Sbírka na speciální hračky

Zvířata v brněnské zoo mohou podporovat lidé posláním peněžního příspěvku. Nově je mohou podpořit i nákupem na některých e-shopech. „Brněnská zoo se jako první v republice zapojila do projektu Givt - klikni a pomáhej. Aby lidé pomohli zahradě i zvířatům příspěvkem, stačí, když nakoupí v oblíbeném internetovém obchodě a ze seznamu na stránkách Givtu vyberou organizaci, na kterou prodejce zašle určitou část z peněz zaplacených za nákup. Lidi to nestojí nic navíc, příspěvek zahradě zašle internetový obchod," popsala vedoucí obchodního útvaru zoo Lucie Dostálová.

Z veřejné sbírky, kterou zoo pořádá již delší čas, i z příspěvků od lidí z projektu Givt v zahradě nakupují a vyrábí zejména takzvané enrichmentové prvky. „Zjednodušeně by se dalo říct, že jde o hračky pro zvířata, které přispívají k jejich pohodě. Zároveň ale vytváří zvířatům v zoo situace, do kterých by se dostala ve volné přírodě. Třeba takzvaný Puzzle box nutí žirafy, aby potravu dobývaly svým dlouhým jazykem. Jídlo z něj musí vydolovat specifickým pohybem jazyku, podobným tomu, kterým ve volné přirodě stahují listí z větviček akátu," popsala Gremlicová.

Speciální hračky pro zvířata dávají chovatelé například i pásovcům, papouškům nebo opicím.