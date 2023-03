Bývalý domácí stánek fotbalové Zbrojovky už roky chátrá a podle posledních výsledků stavebně-technického průzkumu, který zadala společnost Starez-Sport, vše spěje k jeho demolici. „Výsledná zpráva upozorňuje na velmi špatný, na mnoha místech i havarijní stav stadionu, který se postupem času zhoršuje. Vzhledem k velkému množství velice závažných poruch by bylo vhodné provést nové, dokonalejší uzavření bez jakéhokoliv přístupu nepovolaných lidí a zahájit kroky nutné k demolici stavby," sdělila Deníku mluvčí Starez-Sportu Michaela Dittrichová. Městská firma je správcem areálu.

Na ploše bývalého stadionu se do nynějška konaly různé sportovní či kulturní akce. „Ale za podmínky zákazu vstupu návštěvníků na tribuny, což je smluvně ošetřeno s jednotlivými nájemci," zmínila Dittrichová.

PROJEKT ŠVANCARY MÁ STOPKU

Nastalá situace si ale vyžádá další omezení aktivit v areálu. Podle představitelů Brna například nezačne stavba tréninkového centra mládeže, které uspělo v roce 2020 v participativním rozpočtu Dáme na vás. S nápadem přišel fotbalista Petr Švancara. „Důvody jsou především bezpečnostní. Je třeba také vzít v úvahu, že by taková investice nebyla hospodárná,“ uvedl náměstek primátorky René Černý.

Opoziční zastupitel Tomáš Koláčný si uvědomuje, že korpus stadionu z roku 1953 je ve špatném stavu. „Tohle si uvědomovaly i politické reprezentace před námi. Projekt Petra Švancary ale nesměřoval na tribuny, pouze na střední hřiště. S tím, že by tam lidé přicházeli průchodem, ne pod žádnou konstrukcí. Z bezpečnostního hlediska by tomu nemělo nic bránit," myslí si Koláčný.

Rozhodnutí o demolici stadionu Za Lužánkami nebo jiném postupu je podle Dittrichové v plné kompetenci vlastníka stadionu, tedy města Brna. „Definitivní rozhodnutí ještě žádné nepadlo. Ale pokud vím, v jakém je stadion nyní stavu, zachovat nepůjde. Takže ho budeme muset zbourat. Co bude s místem dál, budeme řešit," komentoval brněnský radní pro sport Tomáš Aberl.

RADNÍ: V BUDOUCNU POSTAVÍME VELKÝ STADION

O koncepčním využití celé rozvojové lokality Ponava včetně fotbalového stadionu povede vedení města diskuzi ve spolupráci s kanceláří městského architekta. Představitelé magistrátu aktuálně plánují investici sto milionů korun do stadionu v Srbské ulici, kde hraje nyní Zbrojovka své domácí zápasy. „Nebude to žádná velká investice do nového stadionu. V budoucnu plánujeme postavit někde velký stadion," řekl Deníku Aberl.

Primátorka Markéta Vaňková se už dříve vyjádřila, že lokalita za Lužánkami podle není v tuto chvíli vhodná ke sportovním stavbám tak velkého rozsahu.

Podle Koláčného patří fotbal za Lužánky. Vtězství ve sporu s firmami podnikatele Libora Procházky, které se s městem soudily o komunikace v okolí fotbalového stadionu, navíc podle něj umožňuje oprášit myšlenku takzvaného kolosea, tedy dříve navrhované podoby nového stadionu v této lokalitě. „Pokud se vedení města rozhodlo investovat do multifunkční haly, stavba nového fotbalového stadionu by nebyla hned. Dlouhodobě ale zastáváme názor, aby město neupouštělo od vize jednou tento stadion zrekonstruovat," uvedl Koláčný.