V každé volné chvíli vyrazí se svým čtyřnohým společníkem na procházku do největšího brněnského parku Lužánky. Se začátkem nového roku musí kromě venčení zaplatit Brňanka Veronika Konečná na radnici poplatek za psa.

Podobně jako v předchozích letech za zvíře zaplatí půl druhého tisíce korun. „Když částku přepočítám na měsíce, není to pro mě velký zásah do peněženky. Očekávám za ni ale odpovídající servis v podobě doplněných sáčků a pravidelně vyvážených košů. To se ne vždy daří,“ poznamenala Konečná.

Ve všech brněnských městských částech zůstává letos výše poplatku za psy stejná. Upravený je nově okruh lidí, kteří zaplatí pouze sníženou sazbu v maximální výši dvou set korun. Patří do něho výhradně lidé starší pětašedesáti let. Dřív platili méně všichni, kdo pobírali některý typ důchodů. Osvobozeni od jeho platby jsou pouze zdravotně postižení.

Nejhlouběji do kapsy musí kvůli čtyřnohým společníkům sáhnout lidé ve třinácti městských částech, mezi nimi i v Brně-středu. Mají za to k dispozici na veřejných místech 115 schránek se sáčky pro sběr psích exkrementů. „S instalací dalších tří kusů počítáme v dohledné době. Všechny schránky doplňujeme dvakrát týdně,“ poznamenala mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

NEJMÉNĚ V ÚTĚCHOVĚ

Na opačném konci pomyslného žebříčku výše poplatků je Útěchov. Jeho obyvatelé dlouhodobě platí za svého psa jen dvě stě korun. „Rozhodně neplánujeme částku zvýšit, nevidíme v tom nic pozitivního. Třeba pro důchodce jsou psi často posledními kamarády,“ sdělil útěchovský starosta Zdeněk Drahoš.

Poplatky za nově pořízeného psa musí lidé uhradit také v případě, že si psa berou z útulku. „Máme ve smlouvách, že lidé v momentě, kdy si od nás berou psa, mají povinnost přihlásit ho na místním úřadě k placení poplatku. Klienti v poplatku problém nevidí,“ podotkla předsedkyně spolku Dočasky Andrea Černá.

Téměř dva tisíce psů registrují úředníci líšeňské radnice. V loňském roce za ně jejich majitelé zaplatili 650 tisíc korun. „Peníze investujeme do záležitostí spojených s chovem a pohybem psů. Zároveň ale plánujeme na pomezí staré a nové líšeňské zástavby vytvořit nový psí výběh. Přesné místo určíme na základě diskusí s lidmi,“ ujistil starosta Břetislav Štefan.

Více než půl milionu vybrali od majitelů psů královopolští úředníci. „Poplatky získané od nich ale nepokryjí náklady, které máme spojené s údržbou výběhů a doplňováním vybavení,“ řekla mluvčí Králova Pole Olga Pelcová.

Poplatky za psa v bytě:

Poplatek 200 korun: Útěchov

Poplatek 300 korun: Jehnice, Ivanovice, Nový Lískovec

Poplatek 600 korun: Bosonohy

Poplatek 750 korun: Maloměřice a Obřany

Poplatek 1 000 korun: Chrlice, Kníničky, Komín, Líšeň, Žebětín

Poplatek 1 100 korun: Kohoutovice

Poplatek 1 200 korun: Brno-jih, Medlánky, Žabovřesky

Poplatek 1 500 korun: Bohunice, Bystrc, Černovice, Jundrov, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Slatina, Starý Lískovec, Brno-střed, Tuřany, Vinohrady, Židenice