Nákupní galerii Velký Špalíček v historickém centru Brna zakoupilo biskupství na konci loňského roku. „Je to investice do unikátní komerční nemovitosti za účelem využití prostředků z náhrad za nevydaný církevní majetek. Na její část si biskupství vzalo bankovní úvěr. Výnos z investice přispěje k dlouhodobému financování hlavní činnosti církve,“ komentovala před časem mluvčí biskupství Martina Jandlová.

Nákupní galerii navštěvují lidé v centru Brna už přes dvacet let. Míří tam nejen za nákupy, ale také na jídlo do restaurací nebo za filmy do kina. Biskupství zatím konkrétnější plány s jeho budoucím využitím nepředstavilo, rozhodne se až na základě analýz a vyhodnocení, která zaberou měsíce.