Za zamčenými dveřmi? Počítání hlasů si navzájem hlídáme, říká členka komise

Jižní Morava – Ve volebních komisích zasedá Monika Smetanová už asi šest let. „Prošla jsem už řadou obcí a v každé komise funguje trošku jiným způsobem. Vždy záleží na předsedovi, jak si vše zorganizuje,“ zmiňuje žena z Brna, která se ve členství v komisi dostala přes svou matku. Působí totiž v jedné z politických stran a svou dceru do komise při volbách nominuje.

Monika Smetanová už šest let dohlíží na volby jako členka okrskové volební komise.Foto: Deník / Rapco Michal

PŘEDVOLEBNÍ PŘÍBĚHY. CELÉ TÉMA NAJDETE NAJDETE V ÚTERNÍM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST.

Ať už Smetanová hlídá volby kdekoliv, mají všechny komise společný základ. „Vždy nás čeká školení o tom, co a jak máme dělat a také jak správně počítat hlasy při různých druzích voleb,“ vysvětluje Smetanová.

V první den voleb se volební komise schází asi hodinu předtím, než začne hlasování. „Musíme všechno připravit, například zkontrolovat volební urnu a podobně. Dveře do místnosti smíme otevřít až ve dvě hodiny, kdy volby začínají. Ani my nemůžeme volit dřív,“ popisuje začátek své práce.

Obvykle má Smetanová v komisi na starost kontrolu občanských průkazů lidí, kteří přichází hlasovat. „Je to běžná činnost, je potřeba se podívat, zda má volič platné doklady a jestli ještě nehlasoval. Znám i jeden případ, kdy jedna žena nejdřív hlasovala na voličský průkaz a potom chtěla ještě ve svém bydlišti hlasovat podruhé s občanským průkazem. To už nemohla,“ přibližuje práci.

Ve druhý den voleb přesně ve dvě hodiny musí komise svoji volební místnost zamknout. „Nikoho pak nesmíme vpustit dovnitř. Začínáme totiž počítat hlasy. Nejdříve počítáme počty odevzdaných obálek a porovnáváme je s počtem voličů, kteří přišli,“ říká Smetanová k začátku sčítání.

Až v dalším kole počítání hlasů začínají členové komise volební lístky třídit podle jednotlivých stran. „Nikdy si to nijak zvláštně nerozdělujeme. Každý si vezme tu stranu, kterou má zrovna po ruce. Vše si navzájem kontrolujeme a počítáme i několikrát, abychom se nespletli. Lístky poté zapečetíme, výsledky zadáme do počítače a pokud vše sedí, předseda komise jede předat naše výsledky do předávacího místa statistického úřadu,“ upřesňuje postup sčítání Smetanová.

Za těch šest let si mohla Smetanová vyzkoušet práci v komisích u všech druhů voleb. „Vždycky nám dlouho trvá, když se spolu sbíhá více druhů voleb. Náročné jsou ale také třeba volby do Evropského parlamentu. Dokud totiž nejsou uzavřené volební místnosti ve všech státech, tak nesmíme nic říct,“ upozorňuje na rozdíl Smetanová.