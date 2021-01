Online komentované krmení takinů si zájemci pustí na profilech Zoo Brno na Facebooku, Instagramu či Youtube od jedenácti hodin. „Toto vysílání je první lednové, chystáme i další," sdělila mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková.

Za loňský rok byla kvůli koronavirové pandemii zavřená 112 dnů. „Přesto jsme v letních měsících zaznamenali rekordní návštěvnost v historii zahrady vůbec a nárůst zájmu o adopce zvířat a zážitkové programy," zmínila Brindzáková.

V roce 2020 do brněnské zoo vyrazilo přes 263 tisíc lidí. Je to méně než rok předtím, kdy padl návštěvnický rekord a to 331 tisíc návštěvníků. V červenci, srpnu a září ale byly i loňské počty návštěvníků rekordní.

Za rok 2020 si zoo připsala na konto jiný rekord. A to v počtu adopcí zvířat. „Rok 2020 byl v tomto ohledu unikátní, protože právě v adopcích jsme zaznamenali v porovnání s rokem 2019 nárůst o sto procent. Svědčí to o tom, že naše zoo má své příznivce, kteří na nás mysleli i v době, kdy se zájem médií i veřejnosti upínal na problematiku koronaviru. Jsme za to moc rádi a patří jim za to velké poděkování,“ komentoval ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Zatímco v roce 2019 si lidé adoptovali 518 zvířat a zoo zak přispěli téměř jeden a půl milionu, loni už to bylo 953 adopcí. Jejich celková hodnota byla téměř tři miliony. „K top adoptivním zvířatům patřili i loni vlci arktičtí, surikaty a pandy červené," uvedla Brindzáková.