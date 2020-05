Úřad zadávací řízení na zakázku zrušil na konci února po podnětu slovenské firmy Deštrukprojekt. „Předseda Rafaj prvoinstanční rozhodnutí potvrdil,“ prohlásil v úterý mluvčí úřadu Martin Švanda. Podrobnosti sdělí úřad ve středu.

Druhá etapa Žabovřeská

- Antimonopolní úřad na konci února zrušil zakázku na druhou etapu Velkého městského okruhu Žabovřeská.

- Město a Ředitelství silnic a dál podaly v březnu rozklad.

- V úterý antimononolní úřad rozkladu nevyhověl.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic jsou úterním stanoviskem překvapení. „Netušíme, proč našemu rozkladu úřad nevyhověl. Další postup stanovíme společně s městem poté, co se podrobně seznámíme s důvody rozhodnutí,“ uvedl ředitel brněnského závodu ředitelství David Fiala. Více situaci nechtěl komentovat.

Představitelé města považují rozhodnutí za obrovské zklamání. „Je s podivem, že je možné napadnout soutěž společností, která se jí ani neúčastnila a neměla tak ani možnost zakázku vyhrát. Nedává mi smysl, aby nás a státní organizaci slovenská společnost postavila do takové situace, vzala si Brňany jako rukojmí a ještě jí to potvrdil antimonopolní úřad. Je to absurdní situace,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

S druhou etapou stavby v Žabovřeské měli dělníci začít v září. Rozhodnutí úřadu ovšem termín posune o několik měsíců, protože Ředitelství silnic a dálnic společně s městem zřejmě musí veřejnou zakázku znovu vysoutěžit.

Po podání rozkladu státní silničáři vypsali zakázku na kácení stromů ve Wilsonově lese nad Žabovřeskou ulicí. Jako součást přípravných prací na druhou etapu jich k zemi před zhruba dvěma měsíci padly desítky.

V ulici pokračují práce na první etapě. Nedávno silničáři dokončili zlepšování zeminy pod konstrukcí vozovky. „Následně jsme stavěli konstrukci vozovky, což spočívá v navážení a rozprostření štěrkodrtí do požadované výšky. Poté navážíme a rozprostíráme další konstrukční vrstvu. Po uložení obou vrstev následují asfaltové vrstvy vozovky,“ přiblížila za ředitelství Nina Ledvinová.

S dokončením první etapy v Žabovřeské ulici počítají státní silničáři v prosinci. „Do poloviny příštího roku se tam budou dělat ještě sadové úpravy, dokončovat chodníky a podobně,“ doplnil Fiala.