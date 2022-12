Hlavní práce na mostě začnou v polovině ledna. „V té době už budeme muset dopravu zredukovat do režimu jednoho průjezdného pruhu v každém směru. Přesný termín zahájení omezení včas upřesníme," doplnila Trubelíková.

Most už byl ve špatném stavu. Je jedním z nejdelších v České republice. Přemosťuje čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/42, Nezamyslovu ulici, tramvajovou a železniční trať a řadu inženýrských sítí pod mosty. Náklady na rekonstrukci budou zhruba 420 milionů korun.

Součástí stavby je také rozšíření mostu v místě zrcadla nad Nezamyslovou ulicí. „Dojde tak k prodloužení odbočovacího pruhu doleva ve směru na D1 a tím ke zlepšení rychlosti odbavení křižovatky," zmínila už před časem Trubelíková.

Židenický starosta Petr Kunc je rád, že se rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka termínově nekryje s opravou Křenové ulice a s rekonstrukcí vodovodu v Gajdošově ulici.

Na Otakara Ševčíka zůstane na rok zrušená zastávka městské hromadné dopravy před mostem směrem do Černovic, další rok zruší zastávku v opačném směru. „Zrušený bude přechod pro chodce mezi zastávkami, ale podařilo se nám uhájit přechod pro chodce z ulice Krásného vedoucí k tamní střední škole, kudy chodí ráno děti od tramvaje. Kdyby jej zrušili, neměli by se žáci kudy dostat do školy," podotkl nedávno Kunc.

