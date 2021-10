Plovárna vyroste vedle současné padesátky, poslouží běžným i závodním plavcům nebo školám. Má pomoct s nedostatkem plaveckých ploch ve městě. „Brno má málo bazénů. S návratem povinného plaveckého výcviku do školních osnov tento problém vyčnívá ještě více. Nyní některé děti dokonce musí jezdit plavat mimo Brno,“ prohlásil náměstek primátorky Petr Hladík.

/VIZUALIZACE/ Začátek stavby aktuálně ve čtvrtek, hotovo a předání do provozu v květnu 2023. Ve čtvrtek začalo slavnostním poklepáním základního kamene vybudování nového pětadvacetimetrového bazénu za Lužánkami v Brně.

