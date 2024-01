/INFOGRAFIKA/ Vzácná poštolka rudonohá se dostala loni do péče Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě. „Tento kriticky ohrožený druh dravce je v Evropě velice vzácný. Asi nejčastěji hnízdí v Maďarsku. Loni se v České republice podařilo nají tři hnízda poštolek," zmínil vedoucí rajhradské stanice Jaroslav Sedláček.

Poštolka rudonohá. Ilustrační foto | Foto: Patrik Spáčil, MOS Přerov

Jedno z hnízd se nacházelo na Hodonínsku. Chodec našel mládě poštolky na silnici a skončilo ve stanici v Rajhradě. „Snažili jsme se mládě vrátit zpátky do hnízda, ale protože se nacházelo na útlé bříze a hnízdo bylo až ve vrcholku, neuneslo by, abychom se tam dostali po žebříku nebo vyšplhali fyzicky. Proto jsme se domluvili s profesionálními hasiči a oni pomocí automobilového žebříku mládě vrátili zpátky do hnízda," nastínil Sedláček.

Rok 2023 v Záchranné stanici pro dravé ptáky v Rajhradě. Infografiku pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Deník/Ladislav Barák

Celkem v rajhradské stanici loni přijali 618 živočichů ve čtyřiaosmdesáti živočišných druzích, což byl druhý nejvyšší počet přijatých živočichů v historii stanice. „Nejpočetnějším druhem zvířat byla letos poštolka obecná s šestaosmdesáti exempláři. K nejvzácnějším pacientům náleželi orel královský i mořský, právě poštolka rudonohá, luňák hnědý, bukáček malý i bukač velký," vyjmenoval vedoucí stanice.

Důvodem pro přijetí živočichů do péče stanice bylo nejčastěji zranění, a u u 294 zvířat. Například bylo způsobené dopravou, zlomeninou křídel, ulovení kočkou či popálení na elektrických sloupech. „Z celkového počtu 618 přijatých jedinců se podařilo nadpoloviční část z nich, tedy 343 exemplářů vypustit zpět do přírody. Na následky úrazu nebo ve vážném zdravotním stavu uhynulo nebo bylo utraceno 251 jedinců," vyčíslil Sedláček.

Některá zvířata stále zůstávají ve stanici. Podle Sedláčka se to týká převážně ježků, kteří byli nalezeni jako menší mláďata v průběhu zimy. „Pak je tam několik zraněných ptáků, kteří se k nám dostali až v podzimních měsících. Ti se budou vypouštění také až na jaře," uvedl záchranář. Aktuálně se nachází ve stanici v Rajhradě necelá stovka zvířat.

Definitvní konec pěší zóny u nádraží v Brně, zmatek utnulo škrtnutí značek

Natrvalo už tam zůstane ochočené mládě vydry. „To byl jediný loňský přesun z jiné záchranné stanice. Putovala k nám ze zoo z Hluboké nad Vltavou. Bylo nalezené jako osiřelé mládě a obecně u mláďat šelem je poměrně velký problém znovu je vypustit do přírody. Během odchovu krotnou a zvykají si na člověka, pak už se nedají vypustit, protože jsou přítulní a vyhledávají i v přírodě přítomnost člověka," vysvětlil Sedláček.