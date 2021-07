Pro řidiče se zavře asi stopadesátimetrový úsek Dukelské mezi křižovatkami s Provazníkovou a Hálkovou. Aby se z Dukelské dostali na Tomkovo náměstí nebo opačným směrem, musí zavřenou část zdlouhavě objet.

„Tohle uspořádání dopravy potrvá pravděpodobně do 31. července, kdy na něj navážou další fáze uzavírky trvající až do prosince letošního roku," informovala Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Objízdné trasy:



Pro směr od Husovic vede z Dukelské třídy Dačického ulicí, Husovickou, Svitavskou, Vranovskou, Jugoslávskou, Merhautovou a Provazníkovou na Tomkovo náměstí.



Pro směr z Králova Pole vede Porgesovou ulicí, Merhautovou, Jugoslávskou, Vranovskou, Svitavskou, Husovickou a Dačického do Dukelské třídy.



Pro směr od Židenic vede Provazníkovou do Husovického tunelu, dál Merhautovou, Jugoslávskou, Vranovskou, Svitavskou, Husovickou a Dačického do Dukelské třídy.



Pro směr z Maloměřic vede Provazníkovou do Husovického tunelu, dál Merhautovou, Jugoslávskou, Vranovskou, Svitavskou, Husovickou a Dačického do Dukelské třídy.



Zdroj: Kopeme za Brno

Kvůli zavřenému úseku Dukelské nepojedou doplňkové spoje trolejbusových linek 25 a 26 směřující z Tomkova náměstí do husovické vozovny. Zároveň se o zhruba sedmdesát metrů dál do Dukelské, konkrétně před křižovatku s Hálkovou, přesune zastávka Tomkovo náměstí, kterou obsluhují tramvaje linky 4 a noční autobusová linka N94 mířící do centra města.

„Provoz veškerých linek tramvajové, trolejbusové a autobusové sítě městské hromadné dopravy v ostatních základních trasách vedených Provazníkovou, Dukelskou a přes Tomkovo náměstí zůstane bez omezení," sdělila Dudková.

V Dolnopolní ulici se musí řidiči od středy připravit na zákaz zastavení a hlavně u mostu na zúžení provozu do jednoho pruhu. „V případě narušení plynulosti provozu, případně na pokyn republikové policie bude v tomto místě fungovat světelné signalizační zařízení," doplnila Dudková.

Další uzavírky v lokalitě kvůli výstavbě dvou částí velkého městského okruhu odstartují 1. srpna. Omezení tam potrvají v souhrnu až do roku 2024, kdy dělníci oba úseky okruhu dokončí.