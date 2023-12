Nejkritičtější fáze rozšiřování D1 v Brně: začíná demolice mostu nad železnicí

/VIDEO/ Rozšiřování dálnice D1 v Brně mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih na šestipruh postupuje. Ve čtvrtek začne nejkritičtější část stavby na levé polovině tohoto úseku D1. Dělnici zde začnou bourat most přes železniční trať. Demolice by měla být hotová do konce roku, poté začne výstavba nového mostu.

Rozšiřování dálnice D1. V místě se tvoří kolony. | Video: Deník/Magdaléna Blažková