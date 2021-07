„Vlaky tudy nejezdily od půl sedmé do devíti hodin a deseti minut. Trať v tomto úseku modernizujeme, a tak tam normálně vlaky nyní jezdí pouze po jedné koleji," sdělila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Podle prvotních zpráv měla lokomotiva vlaku Eurocity narazit u Modřic do zatím neznámé překážky na trati, nakonec byla však příčina výluky jiná. „Strojvedoucí měl pocit, že najel do překážky, následně se při šetření zjistilo, že došlo k závadě na lokomotivě, a to někde v podvozku, pravděpodobně v oblasti trakčnío motoru," řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhhlavský.

Lokomotiva patří slovenským železnicím. „Zůstala na místě odstavená, bude pomocnými prostředky dopravená do depa a následně na Slovensko. Určitě ještě bude komisionální prohlídka a další šetření," doplnil Šťáhlavský.

Po dobu přerušení provozu v úseku fungovala náhradní autobusová doprava.