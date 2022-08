Zástupci městské části se proto rozhodli na škůdce vyslat deratizátora. „Firma umístila nástrahu do nory a po dvou týdnech ji opět obnoví. Díra je také důkladně přikrytá kamením, aby nástrahu nemohl sežrat žádný pes," řekl Deníku Rovnost židenický místostarosta Petr Kunc.

Jedná se o standardní způsob, jak se nežádoucích hlodavců zbavit. „Škůdce sežere návnadu a po desíti až čtrnácti dnech uhyne. Poté se proces ještě jednou zopakuje, aby bylo zajištěno kompletní vyhubení," řekla Marie Bauerová, která byla radnicí pověřená potkany z místa vypudit. Podle jejích zkušeností je zasypávání díry zbytečné. Hlodavci si na téměř samém místě udělají další noru.

Tajemná díra na sídlišti v Brně: ani liška, ani jezevec. Víme, co noru vytvořilo

Za problémy s potkany pravděpodobně stojí vadná kanalizace. „Dost možná je hlavní problém porucha v kanále. Do míst v nejbližších dnech spustíme kamery, abychom případnou závadu lépe prozkoumali," přiblížil Kunc.

Vada v kanalizaci by také zodpověděla otázku, proč je díra tak široká. „Potkani si vyhrabali noru zespodu. Takhle velkou díru by neudělal potkan, který by se pohyboval po povrchu," zmínila Bauerová.

Záhadu o neznámém tvůrci díry ve Slívově ulici vyřešil minulý týden Libor Opluštil z Českého svazu ochránců přírody, kterého radnice najala na identifikaci. Nutná nakonec nebyla ani fotopast. „Žádný jezevec ani liška. Právě jsem jednoho potkana viděl na okraji nory," informoval tehdy Deník Rovnost.

BARBORA VOZKOVÁ