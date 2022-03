Řadu let dochází pacienti do Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Její provoz mají zástupci města aktuálně zajištěný pouze do konce března, kdy vyprší současná smlouva. Momentálně stále hrozí, že od dubna zařízení skončí. Nemocniční prostory pronajímá Brnu řád, jehož představitelé už předloni jasně deklarovali, že zařízení převezmou. Od té doby ale o vlastní provozování nemocnice usilují marně.