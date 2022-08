Zahrádky v centru Brna letos trhají rekordy, řada z nich zůstane i přes zimu

/VIDEO/ Restaurační zahrádky otevřené i přes zimu. Na to se i letos mohou těšit návštěvníci gastronomických podniků v centru Brna. Radnice Brno-střed je tentokrát povolí bez ohledu na to, zda čísla nakažených koronavirem porostou, nebo nikoli. Čas na odeslání žádosti je do konce října.

Mezi těmi, co o povolení zahrádky na zimu už zažádali, je i brněnský Bar, který neexistuje. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Budeme povolovat zimní restaurační zahrádky bez ohledu na covid. Zahrádky se v loňském roce osvědčily. Mezi provozovateli o ně byl zájem, a proto je povolíme i letos. Loni se pěkně propojily s adventními trhy a vznikl z toho příjemný koncept,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Dobešová. Spokojená je s tím například Brňanka Klára Šťastná. „Sedět pořád vevnitř je na nic. Přála bych si však, aby se tam daly kouřit elektronické cigarety,“ reagovala mladá žena. Mrakodrap u Lužánek v Brně: developer stáhl žádost, obyvatelé znervózněli Kolik zájemců si nakonec bude chtít zahrádku ponechat i v zimním období, ale vedení městské části zatím neví. „Loni o to byl velký zájem, takže předpokládáme, že zhruba stovka se jich zase objeví,“ sdělila Dobešová s tím, že jejich cena bude oproti letním zahrádkám nižší. Důvodem je slabší vytíženost a taky často menší velikost. Cena se zároveň odvíjí od toho, jak dlouho si bude chtít provozovatel zahrádku ponechat. „Může ji mít třeba jen přes vánoční období a pak ji v lednu zavřít nebo ji může mít celý rok. Záleží na provozovateli, jak on si to představuje a jakou má zkušenost,“ dodala. Rekordní počet zahrádek O povolení provozovat letní zahrádky letos požádal rekordní počet podniků a město jich i rekordní počet povolilo, a to více než čtyři sta. „Letos je to nejvíce v historii radnice. Nejde jenom o velké zahrádky, ale i menší stolky, u kterých třeba jen postojíte. Snažíme se opravdu vycházet podnikatelům vstříc,“ řekla Dobešová. Velký zájem je podle ní dán i dlouhým covidovým obdobím. „Posezení venku je velice oblíbené a po covidových obdobích se restauratéři a kavárníci snaží svůj byznys co nejvíce rozjet, nabídnout lidem co nejvíce možností a variant příjemného posezení,“ tvrdí. Příběh a role vily Tugendhat v Brně při dělení Československa: rozhodla i poloha S tím souhlasí i majitel cukráren Aida Pavel Crhan. „Ano, velmi bychom ocenili a využili provozování letních zahrádek i v zimě. Zkušenost z minulého roku máme dobrou. Byla to pocovidová doba. Takže za mě jenom pozitivní přístup, za provozovatele bych to uvítal,“ uvedl. Teplé nápoje Mezi těmi, co o povolení zahrádky na zimu už zažádali, je například známý brněnský Bar, který neexistuje. „Dostalo se nám kladné odpovědi. Vizuálně by měla být podobná jako ta stávající letní, ale vzhledem k ročnímu období obměníme nabídku, která bude postavena na teplých nápojích,“ sdělil provozní baru Rudolf Forman. Zdroj: Deník/Tereza Hálová Zimní zahrádku včetně jejího zateplení plánuje i Výčep Na stojáka, jeho provozovatelé se však obávají dodávek plynu. „Máme ohřívací zařízení dlouhodobě, ale ještě uvidíme, jestli nám dodají plyn,“ krčil rameny manažer provozu Jiří Jízdný. Koncept se mu ale líbí. „Věřím, že to přitáhne lidi i k dalším podnikům, že si dají jiné nápoje nebo svařák a užijí si tu náladu i venku,“ dodává. Zájemci o provozování zimní zahrádky si musí o povolení zažádat do konce října. Právě do té doby jsou otevřené restaurační zahrádky standardně. Po tomto datu již musí mít provozovatel povolení na tu zimní.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu