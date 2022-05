Raději na zahrádku než do vnitřních prostor restaurací usedá v historickém centru Brna za příznivého počasí Milan Kasal. „Celkově chodím do restaurací raději v létě, když můžu jít právě na zahrádku a chvíli tam i posedět. Jsem rád, když je hezké počasí," řekl Brňan. Provoz zahrádek byl v minulých dvou letech omezený kvůli koronavirovým opatřením, letos očekávají provozovatelé podniků návrat do normálu.