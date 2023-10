Vedoucí nemocnice kvůli vysokému zájmu o očkování od tohoto týdne přidali další termíny. „V reakci na frontu, která před nemocnicí byla minulý pátek, jsme upravili otevírací dobu. Kromě pátku od 10:30 do 13:00 se teď lidé mohou nechat naočkovat i ve středu od 13:30 do 15:30,“ sdělil Deníku mluvčí nemocnice u svaté Anny Jiří Erlebach.

Nově se ale musí zájemci před návštěvou brněnské nemocnice registrovat. „Nechtěli jsme, aby se na jednom místě kumulovali lidé, kteří by mohli být více náchylní k nákaze,“ doplnil Erlebach s tím, že zatím nedokáže odhadnout, jestli zájem ještě poroste a zda bude nemocnice otevírací dobu znovu upravovat.

Na rakovinu děložního čípku stále umírá hodně žen. Životy zachraňuje prevence

Registraci si na tuto středu vyřídil i Karel Antoš. „Minulý pátek jsem se registrovat nechtěl, ale byla tu hrozná fronta. Když jsem ji viděl, radši jsem to vzdal. Dnes už mám místo pojištěné a zkouším to znovu. Naštěstí to vypadá dobře,“ řekl Antoš.

K objednání do očkovacího centra zájemce o novou dávku vakcíny na svých webových stránkách vybízí praktický lékař František Rolínek. Sám ve své brněnské ordinaci podle webu nenabízí očkování kvůli nízkému zájmu.

Chřipka v Česku neustále mutuje. Kdy je vhodné očkování a jaké jsou příznaky

Podle přehledu očkovacích míst na webu Ministerstva zdravotnictví mohou lidé v kraji navštívit kromě brněnských center například nemocnici Boskovice na Blanensku, Břeclavskou nemocnici nebo Nemocnici Kyjov v okrese Hodonín.