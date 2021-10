Pro politology bývají volby sváteční událostí. Platí to pro vás stále i po letech?

Voleb je příliš mnoho. Když se podíváte na to, jak často volíme, je to téměř každý rok. Někdy i dvakrát do roka. Pokud je příliš mnoho voleb, člověku to do jisté míry zevšední. Konkrétně ale sněmovní volby jsou dobré v tom, že pro voliče, média i strany jsou to prvořadé volby.

Kdo je Lubomír Kopeček



* Narodil se v roce 1975, pochází z Olomouce.

* Vystudoval obory politologie, historie a právo na Masarykově univerzitě.

* Na brněnské Katedře politologie působí od roku 2002.

* Ve volném čase rád jezdí na kole nebo chodí na procházky.

Jak dlouho dopředu jste byl rozhodnutý o své letošní volbě?

Jsem stálý volič jedné strany už asi deset let. Patřím do kategorie loajálních příznivců.

Nebylo to tedy rozhodování až v posledních dnech, na poslední chvíli?

U mě rozhodně ne.

Lze na jihu Moravy, na rozdíl od posledních voleb, kdy ANO jasně předčilo druhou ODS, očekávat mezi stranami vyrovnané výsledky?

ODS nekandiduje samostatně, ale v koalici s TOP 09 a lidovci, což je z hlediska výsledku něco o dost jiného. Když se díváme na podporu z předchozích voleb, kterou měly tyto strany na jižní Moravě, je to víc než vyrovnaný konkurent ANO. Jde navíc vidět celostátně klesající podpora ANO a stoupající podpora SPOLU. Kandiduje tu lídr koalice Petr Fiala. Je tu více lidí na kandidátce, kteří jsou docela známí. Z těchto důvodů je docela velká šance, že SPOLU předstihne ANO.

Zapojí se do boje o vítězství na jihu Moravy i koalice Pirátů se Starosty?

Nemám pocit, že by tu Piráti a Starostové nějak výrazně přesahovali svůj celostátní průměr. Starší výsledky voleb na to neukazují. Jejich kampaň nebyla špatná, ale kopírují celostátní trend, který z jejich pohledu nebyl v posledních měsících úplně příznivý. To, že by měli stejný výsledek jako ANO a SPOLU, je málo pravděpodobné.

Kdyby strany z volebních koalic kandidovaly samostatně, měly by šanci získat víc hlasů?

Kdyby kandidovaly samostatně lidovci a TOP 09, není u nich vůbec jisté, že by prošly do sněmovny přes pětiprocentní volební klauzuli. Když se díváme na poslední volby u Starostů, překonali ji také velmi těsně. Motivace malých stran zapojit se do volebních koalic je pochopitelná.

Jakou motivaci pro vstup do koalice měla ODS?

Bez dvou malých stran by neměla šanci být za stávajících podmínek velkou politickou formací. To znamená někým, kdo má šanci volby vyhrát.

Je to tedy strategický krok?

Určitě. Vytvoření obou volebních koalic byl nepochybně strategický tah. Koalici vedené ODS zjevně docela vyšel. U koalice Pirátů a STAN je to spornější. Tam se opravdu potkaly dvě strany, které jsou až příliš odlišné ve svém směřování, a je to vidět na kampani.

Jak to myslíte?

Piráti byli a jsou protestní stranou pro mladé voliče a Starostové jsou mainstreamová, středová, trochu usedlá strana. V kampani to zjevně nefungovalo společně dobře.

Když se zaměříme na koalici SPOLU, zejména lidovci mají věrné voliče. Může se tento fakt projevit do kroužkování, tedy upřednostnění svých kandidátů?

Loajální voliče má i ODS. Dá se čekat, že voliči obou stran budou kroužkovat. U TOP 09 je to trochu otevřené. Tady je na volitelnějších místech de facto pouze předseda poslaneckého klubu této strany Vlastimil Válek. Co se stane z hlediska preferenčního hlasování, je trochu otevřené. Může se stát, že voliči někoho, kdo je na volitelném místě, vykroužkují ven. To znamená, že před něj posunou někoho jiného. Nejsem si ale jistý, jestli bude pro alespoň některé voliče opravdu klíčové, zda člověk patří k nějaké straně. Jestli nebude důležité i to, jak je celkově vnímán, a zda je známý.

Očekáváte, že voliči rozdílně vykroužkují kandidáty koalice Pirátů a Starostů?

U této koalice by přeskakování mohlo být mnohem výraznější. Podle mě to ale bude v tomto případě platit hlavně celostátně. Nejsem si ale jistý, jak moc se to projeví na jižní Moravě.

Koalice jsou pro mnohé voliče něčím novým, může je tato novinka nějak ovlivnit?

SPOLU se jejich značka v posledních měsících docela zavedla. Tato koalice vznikla před tři čtvrtě rokem, ale jeví se mi, že to většina voličů stran, které ji tvoří, přijala. Ví, že SPOLU je něco, co reprezentuje ODS, TOP 09 a lidovce. U Pirátů a STAN se zdá, že hlavně hodně voličů Pirátů se s ní úplně neztotožnila. Je otázka, jestli se to nepromítne do výsledku koalice i do většího kroužkování u kandidátů Starostů, což může v koalici dost změnit rozložení mandátů.

S ANO se u soudu stále táhne brněnská kauza Stoka. Ovlivní jeho výsledek?

Je to určitě jeden z faktorů, který může působit na některé voliče, aby nevolili ANO. Ale minimálně stejně důležité, řekl bych i důležitější z hlediska motivace, je skandál kolem Pandora Papers nebo fakt, že je ANO jako klíčová vládní strana spojované se zvyšováním cen kde čeho. Byť za to může jenom částečně. Některé voliče to ale může odrazovat od volby ANO.

Může inflace a Pandora Papers ovlivnit také skalní voliče ANO?

Nemyslím si, že to u většiny změní jejich názor. Zjevně to ale odradí některé nerozhodnuté. ANO nemá velkou šanci, že lidé, kteří v posledních dnech a týdnech nevěděli, koho volit, hlas opravdu hodí ANO. Spíš si myslím, že zamíří jinam.

Robert Šlachta je zakladatelem a tváří Přísahy. Bude jeho výsledek klíčový pro překonání klauzule?

Jeho kandidatura na jižní Moravě zjevně nesouvisí pouze s tím, že odtud pochází, ale že je to jeden z největších volebních krajů. Výsledek tady může pomoct Přísaze přejít celostátně přes pět procent. On je ale volební lídr jen v jednom kraji. V dalších si nejsem jistý, jestli výběr lidí na první místo byl vždy úplně promyšlený. Je zjevné, že Šlachta a Přísaha jsou něčím, co sice může projít přes pět procent, ale fakt, že jejich podpora v posledních měsících hodně kolísala, naznačuje, že její příznivci k ní nemají vybudovanou silnou vazbu. Je to hodně nevyzpytatelné. Lze spekulativně odhadovat, že v posledních průzkumech rýsující se pokles ANO může naznačovat šanci Přísahy na lepší výsledek. Může se zkrátka stát, že se někteří nerozhodnutí voliči přikloní k Přísaze místo k ANO. Je to ale spekulace, stejně tak se můžou přelít jinam.

Dá očekávat, že Přísaha získá díky Šlachtovi na jihu Moravy, výrazně víc procent než celostátně?

Určitě. On je jediná, opravdu známá postava strany. Výsledek tady pravděpodobně bude lepší než v kterémkoliv jiném kraji. Není to ale záruka celostátního překonání pěti procent.

V poslední době stoupají počty nakažených. Ovlivní zhoršující se covidová situace volební účast?

Při loňských krajských volbách obava z nakažení ve volební místnosti zjevně snížila účast hlavně u starších lidí a řada z nich nepřišla volit. ANO, ČSSD a komunisté mají výrazně nadstandardní podporu u důchodců, takže se to promítlo negativně do jejich výsledku. V tuto chvíli ale nemám pocit, že bychom byli ve stejné situaci jako před rokem. Zatím se zdá, že čísla nakažených a hlavně hospitalizovaných jsou mnohem nižší. Míra strachu přijít do volební místnosti je tak výrazně nižší.

K posledním sněmovním volbám dorazilo šedesát procent voličů. Bude jich letos zhruba stejně?

Očekávám kolem šedesáti procent. Ale je otevřené, jestli bude osmapadesát, šedesát procent nebo ještě o něco málo víc. Účast u sněmovních voleb je zhruba od roku 2006 plus minus dost podobná, okolo šedesáti procent. Není letos asi nějaký silný impuls, který by ji posunul výrazně nahoru nebo dolů.

Volby vždy provází překvapení, v jaké rovině mohou na jihu Moravy nastat letos?

Zajímavé může být preferenční hlasování. Těžko ale říct, komu konkrétně může pomoct a komu uškodit, že ho vyřadí ze sněmovny.

A překvapení spojené se stranami?

Platí tady to, co celostátně. Výsledek na jižní Moravě, přestože je jedním z největších krajů, nebude až tak zásadní pro celostátní výsledek dané strany. Výjimkou by mohla být situace, kdyby tady například Šlachta udělal extrémně dobrý výsledek a Přísaha se pohybovala okolo pěti procent. Několik tisíc hlasů pro něho by pak mohlo hrát docela velkou roli.