/VIDEO/ Plynulejší provoz na dálnicích má zajistit zákaz předjíždění kamionů. Deník získal konkrétní návrh, který dala policie ministerstvu dopravy. Na D1 na jižní Moravě bude platit na třech úsecích. Na dálnici D2 musí řidiči počítat s tím, že zákaz platí v celé délce až po hranici se Slovenskem.

Podívejte se, jak také může vypadat předjíždění kamionů na dálnici D1. | Video: se souhlasem Policie ČR

Řidiči osobních aut se již značek, které zakážou kamionům předjíždění, nemohou dočkat. „Chápu, že nemají omezovače nastavené stejně a jeden tak může jet o půl kilometru za hodinu více. Ale táhnout se za nimi pět minut, než se předjedou, to je o nervy,“ podělil se o svou zkušenost Petr Dvořák z Jihlavska.

Už nyní přibyly zákazové značky u Brna, další jsou plánované zejména na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, především na Vysočině.

VIDEO: Blízko vážné nehodě na D1. Podívejte, jak s kamionem najel na dálnici

Silničáři na začátku září nainstalovali značky se zákazem předjíždění kamionů na 168. kilometru D1 směrem do Brna a přibyly i na dalších místech. „Nově jsou mezi 168. a 178. kilometrem a 216. a 210. kilometrem D1 směrem do Brna. Na dálnici D2 půjde o 17. až 0. kilometr ve směru do Brna," zmínil tehdy mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Na změně značení spolupracovalo Ředitelství silnic a dálnic s policisty. Zástupce vedoucího jihomoravských dopravních policistů Lubomír Sedlák je rád, že se změny podařily uskutečnit. „Zvýší se propustnost a minimalizuje riziko dopravních nehod, jak v uzavírce, tak na příjezdech k uzavírce," řekl Sedlák.

Navrhovaná místa pro zákaz kamionů na D1 na jihu Moravy:

165 – 178,9 km směr Brno

212,5 - 215 km směr Brno

226 – 229,5 km směr Vyškov

Dálnice D2