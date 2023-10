Pohořeličtí chtějí, aby v nové budově bylo zajištěné také stravování. „Žáci prvního stupně chodili na oběd do areálu v Dlouhé ulici. Ani tam už ale kapacita jídelny nebyla dostatečná. Ředitel školy zařídil stavební úpravy na prvním stupni tak, aby tam vznikla výdejna a děti nemusely přecházet do jiné budovy. Pořád to ale není komfortní," vysvětloval starosta.

Důležitý krok ke stavebnímu povolení. Nová školka v Pohořelicích pojme 250 dětí

Deník na plán vedení radnice upozorňoval už dříve. Nyní budou představitelé města poptávat firmy na zpracování podrobné projektové dokumentace. Předpokládané náklady odhadují na zhruba 120 milionů korun, Pohořeličtí už na to získali dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, jde o třiašedesát milionů.

„Počítám, že nejpozději v červnu příštího roku začneme stavět. V září 2026 bychom pak mohli otevřít," doplnil Novák.

Ředitel základní školy Stanislav Polák před několika lety zmínil, že v roce 2007 navštěvovalo pohořelickou základní školu „jen" 430 žáků. Nyní je číslo zhruba dvojnásobné.

Nedostatečná kapacita základní a mateřské školy je důsledkem neustále rostoucího počtu obyvatel města. V roce 2005 jich bylo zhruba 4 400, o patnáct let později už 5 133. Výrazně stoupl také počet lidí, kteří jsou v Pohořelicích zaměstnaní. V roce 2005 jich bylo šestnáct set, nyní přes čtyři tisíce. Do roku 2030 má v Pohořelicích žít více než osm tisíc lidí.