/FOTO, VIDEO/ Unikátní technologii, která má propojovat, automatizovat a digitalizovat proces opravy automobilu, získala Integrovaná střední škola automobilová v Brně od mezinárodní společnosti PPG. Bude úplně první škola ve střední Evropě, která technologii bude využívat. Má zefektivnit a zvýšit zájem o autolakýrnictví.

Žákům autolakýrnictví z Brna pomůže unikátní technologie. Barvu namíchá přístroj | Video: Deník/Aneta Denemarková

Součástí daru je i přístroj na automatické míchání barev, které doteď žáci míchali manuálně. Systém poté, co člověk speciálním přístrojem sejme barvu z karoserie, za pomocí umělé inteligence přesně určí její odstín. Doteď žáci hledali odstín pomocí vzorníků, spoléhali se tak zejména na svůj zrak. Barvu následně podle odstínů sami odvažovali. Nová technologie jim umožní odeslat požadovaný odstín do zařízení, které ho samo připraví.

Novinka, kterou škola získala, má zefektivnit nalezení správné receptury, zautomatizovat proces opravy a zvýšit zisk, a to díky úspoře pracovních nákladů, omezení lidských chyb a snížení spotřeby materiálů. „Jako škola přijímáme inovace a uvědomujeme si důležitost digitalizace. Díky tomu se nám daří lákat mladé lakýrníky a lakýrnice do automobilového průmyslu,“ uvedl ředitel školy Milan Chylík.

Zatímco do jiných oborů pronikly nové technologie mnohem dříve, obor autolakování byl podle něj poněkud opomíjený. Přiznal, že poptávka po zaměstnancích v oboru je o dost vyšší, než kolik mají na škole žáků.

Budoucích lakýrníků je na brněnské škole okolo sedmdesáti. „V České republice obor každoročně vystuduje asi 140 žáků, z nich pětina pochází z naší školy. Číslo absolventů je bohužel velmi nízké v porovnání s požadavky zaměstnavatelů,“ nastínil Chylík.

PŘILÁKAL BY RÁD VÍCE DÍVEK KE STUDIU

Ředitel by si zároveň přál, aby i díky technologii mělo o studium na škole zájem více dívek. Z celkového počtu 1200 žáků jich je jenom okolo sedmdesáti.

Právě obor autolakýrnictví považuje za ten, co by dívky mohl zaujmout. „Pro odvětví autoopravárenského lakování se ženy skvěle hodí. Mají smysl pro barvy, jsou pečlivé a přesné, přinášejí do autolakoven nové úhly pohledu a profesní dovednosti,“ doplnil Chylík.

Jednou ze žaček na brněnské automobilové střední škole je Hana. „Celá rodina pracuje v automobilovém průmyslu, proto jsem se pro toto odvětví rozhodla i já. Přišlo mi to jako hodně zajímavý obor, který ale přitom studuje málo lidí,“ uvedla žákyně druhého ročníku autolakýrnictví.

Dar od společnosti PPG, která je předním výrobcem nátěrových hmot, přesáhl hodnotu jednoho milionu korun. „Naším zájmem je podílet se na vyškolení nové generace kvalifikovaných odborníků a přivést do autolakoven mladé talenty,“ sdělila ředitelka společnosti pro střední Evropu Magdalena Salamucha.