Pod pirátskou vlajkou je cíl sobotní odpolední neckyády, která se koná na řece Svitavě v Brně. Překonat několik desítek dlouhý úsek se ukazuje v horkém slunečném odpoledni pro závodníky jako náročný úkol. Jednotlivcům i dvoučlenným týmům se přitom měří čas. „Uf," oddechnou si někteří po projetí cíle.

Na různých místech v Brně se konal v sobotu festival Překročme řeku. Součástí byla v odpoledních hodinách neckyáda na řece Svitavě. | Video: Deník/Michal Hrabal

Závodníci se svými plavidly se musí vypořádat s nedostatkem vody v řece. „Posílejte plavidla rychleji za sebou, bude trvat, než to přejdou," vyzývá moderátor akce. A skutečně. Někteří trasu závodu doslova přejdou po svých.

Záludnost sobotní trati potvrzuje i jeden z členů týmu Trosečníci Tomáš Zeiner. „Je hodně málo vody, takže jsme drhli skoro pořád o dno. Zvláště s naší hmotností," posteskne si Zeiner. Nakonec se však i s kolegou stejně jako ostatní posádky dostávají do cíle. Někteří se nevyhnou vykoupání, ale při sobotním počasí to žádnému ze závodníků nevadí. Pomáhá i mohutné povzbuzování diváků ze břehu. „Jeď, jeď," skandují.

Tým Trosečníků měl plavbu oproti ostatním ještě náročnější. „Nejprve honil on nás, pak jsme honili my jeho," usmívá se Zeiner. S kolegou je každoročním účastníkem neckyády. „Plavidlo jsme postavili v pátek večer, už to máme vychytané," říká muž v pruhovaném tričku.

Někteří nadšenci zvládají daleko delší trasu. Celá flotila zvládá cestu až z Bílovic nad Svitavou.

Na nábřeží Svitavy v blízkosti ulice Černovické nábřeží je živo. Na pódiu se konají koncerty různých kapel, rodiny s dětmi si užívají jízdu historickým parním vlakem, který pendluje mezi Černovickým nábřežím a Tkalcovskou. Návštěvníci si mohou vyzkoušet také střelbu z luku nebo florbal s Gepardy Brno. Program je první víkendový den nachystaný také na dalších místech. Například v bývalé káznici na Cejlu, areálu Nové Zbrojovky nebo Slunečních lázních.