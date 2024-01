/FOTOGALERIE/ Zamrzlý rybník v brněnském Žebětíně přilákal ve čtvrtek desítky bruslařů. Děti i dospělí vytáhli brusle a odpoledne strávili na ledě. Jeho tloušťka je ale neznámá, proto je bruslení pouze na vlastní nebezpečí.

Za bruslením na zamrzlém Žebětínském rybníce v Brně vyrazily desítky bruslařů. | Video: Deník/Terezie Heinz

Radostné výkřiky malých bruslařů, hokejky a puky skupin mladíků nebo krasobruslařské piruety. Na Žebětínském rybníce byly ve čtvrtek vpodvečer k vidění pokusy o nejrůznější sportovní disciplíny.

„Rybník je mělký, takže strach nemám,“ svěřil se například Radek Chodura při svém odpoledním sportování.

Mrazivé podmínky by podle jihomoravských meteorologů mohly bruslařům přát i nadále. V noci ze čtvrtka na pátek teplota klesne k minus čtyřem až minus sedmi stupňům Celsia, v pátek by se pak měla pohybovat od minus jednoho do dvou stupňů.

Prodejce kaprů v Brně napadl inspektorky, v Gorkého nabízel a řezal leklé ryby

Na nedaleké Brněnské přehradě však zatím situace bruslařům nepřeje. Led je tam dosud velmi tenký. „V současnosti led na vodní nádrži teprve vzniká a má tloušťku maximálně několik centimetrů. Některé vodní nádrže nejsou zamrzlé vůbec. Proto nedoporučujeme na led vstupovat,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Kvůli hydrologické situaci navíc vodohospodáři plánují s hladinou přehrad v kraji manipulovat. „Vlivem kolísání může dojít k prolomení zdánlivě dostatečně silné ledové celiny i při menším zatížení. Vstup na zamrzlé plochy za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí,“ dodal Chmelař.