Posprejované zdi, poházené lahve i zbytky jídla, všudypřítomný zápach. Tak popsala Brňanka Aneta Chytková tunel u brněnského Hlavního nádraží. „V centru podle mě nejvíc trpí výlohy. Když tudy procházím, skoro pokaždé je poničená nějaká další,“ popsala Chytková. Projevy vandalismu zaznamenávají také brněnští strážníci. Za měsíc červenec řešili devět vážnějších případů.

Mluvčí strážníků Jakub Ghanem objasnil, že na ulicích si alkoholem posilnění lidé často ventilují svůj vztek po hádce nebo rozchodu. Spíše než výlohy zmiňuje prosklené zastávky. „Hlídky měsíčně řeší zhruba deset případů vandalismu. Kromě zastávek se jedná o odpadkové koše, domovní dveře nebo výjimečně okna aut. Dlouhodobě případů nepřibývá, jejich počet se pohybuje v podobných číslech,“ přiblížil Ghanem.

Mezi nejproblémovější místa řadí městská policie právě Hlavní nádraží nebo Mendlovo náměstí. Nejčastěji vznikají incidenty poblíž nonstopů a večerek. Ničení veřejného vybavení však není problémem pouze centra. „Každá městská část má taková místa,“ konstatoval Ghanem.

O vandalismu vědí své také lidé z brněnských Žabovřesk. Dětské hřiště v nově zrekonstruovaném vnitrobloku u ulice Kounicova tam týden po jeho vzniku zničili vandalové. „V minulosti tam problémy nebyly. Opravu teď bude muset zaplatit zhotovitelská firma, která chtěla hřiště poskytnout veřejnosti ještě před předáním městu,“ řekl místostarosta Žabovřesk Filip Leder. Zbytek městské části je podle něj bezproblémový.

To stejné ale nemohou říct obyvatelé Obřan a Maloměřic. Nedávno opravené hřiště pro psy tam do čtrnácti dní hned dvakrát někdo poničil. Podle mluvčí Anny Mrázové už míra vandalismu přesahuje únosnou mez. Zničená dětská a workoutová hřiště, ukradené provazy ze zábradlí, vypálená vrba nebo dopravní značky naházené v řece. „Útoky vandalů jsou pravidelné a na spoustě míst už je to dost poznat,“ postěžovala si Mrázová.

Proti ničení majetku se policii osvědčily kamery. Například pod Petrovem byl v minulosti velký problém s malováním po zdech, po instalaci kamer se počty incidentů značně snížily. Problémy tam přetrvávají se znečišťováním.

Vandalové jsou podle statistik ze všech věkových kategorií produktivního věku, senioři se mezi nimi objevují jen zřídka.

