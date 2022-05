Velký zájem dětí o zápis tam registrují každý rok. Podobná situace je i v okolních školských zařízeních. „Naše školka je oblíbená, oblast je hustě zalidněná. Je tady spousta mladých rodin, další se přistěhovaly," nastínila Ulbrichová.

Velký převis žádostí evidují také v Mateřské škole Pastelky v Jamborově ulici v Židenicích. „Mohu přibírat deset dětí a mám sedmadevadesát žádostí," vyčíslila tamní ředitelka Michaela Mašková. Velký zájem přikládá vyšší porodnosti i přistěhování mladých rodin do oblasti v blízkosti školky.

Ke středečnímu dni magistrát eviduje 4667 žádostí dětí do brněnských mateřských škol, vypsaných volných míst je přitom pouze 3067. Rodiče mohou podat přihlášku do více školek zároveň. „V mateřských školách máme dostatečnou kapacitu pro tříleté a starší. V posledních letech výrazně navyšujeme kapacity brněnských mateřských škol, abychom zvládli narůstající počet nově narozených dětí. Jako každý rok ale platí, že o umístění v konkrétních školkách bude velký boj," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Podle ředitelky Ulbrichové jsou jasně stanovená pravidla, podle kterých děti do jednotlivých školech přijímají. Záleží na počtu získaných bodů. „Přednostně se dostávají do školky pětiletí a čtyřletí. Potom tříletí, kteří dosáhnou na tento věk do konce srpna. Děti, které dovrší tři roky od září do konce prosince, dostanou méně bodů," zmínila.

Obtíže s umístěním tříleté dcery do mateřské školy zažila loni v září i Martina Mašková z brněnských Ivanovic. „Měli jsme nakonec štěstí, že ji vzali do naší spádové školky v Ivanovicích, jinak bychom museli dojíždět do Řečkovic. Tím, že k prvnímu září ještě neměla tři roky, tak to bylo téměř bez šance. Přednost dostávají děti, kterým už jsou tři roky,“ vysvětlila mladá matka.

Představitelé Brna se snaží o navýšení kapacit. Nedávno otevřeli školky v Soběšicích, Žebětíně a na Vinohradech. „Budeme stavět i další školky, abychom byli připravení i na další silné ročníky," ujistil Hladík.

V současné době se připravuje například výstavba mateřské školy v Bystrci v lokalitě Nad Dědinou. „Dále chystáme výstavby mateřských škol v rozvojových lokalitách. Příkladem může být Sadová a Nová Zbrojovka. Nebo Starý Lískovec," vyjmenoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Z městského rozpočtu putuje každoročně na rozvoj mateřských a základních škol asi dvě stě milionů korun.

Vznik nových tříd podporuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi roky 2014 a 2020 rezort podpořil 152 projektů za téměř 1,7 miliardy korun. „Vzniklo 112 nových tříd mateřských škol s navýšením kapacity pro 2612 dětí," informovala mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Podle náměstka primátorky Hladíka ale nyní nejsou volná místa v brněnských školkách pro ukrajinské děti. K zápisu půjdou od června. „Jako nejlepší řešení se jeví výstavba modulárních mateřských škol. V tomto ohledu je ale důležité, aby ji podpořil i stát," doplnil Hladík. Představitelé Brna jdou i cestou dětských skupin. Ty už fungují v budově Muzejky na Moravském náměstí.