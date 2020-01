Méně peněz za odpad zaplatí od ledna obyvatelé Židlochovic. Lidé, kteří jsou zapojení do systému třídění, dají čtyři sta korun za osobu a rok, ostatní o dvě korun navíc.

Třídění odpadu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kristýna Hortvíková

Před rokem zaplatili obyvatelé zapojení do třídění 550 korun, ostatní o stokorunu více. Nový systém svozu odpadu zavedli ve městě před pěti lety. „Cílem je, abychom odpadu produkovali co nejméně. Jsme rádi, že je to cesta nejen správná, ale i výhodná,“ uvedl starosta Jan Vitula.