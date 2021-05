Dodnes se z něj dochovaly jen základy. „Nepůjde o kopii, ale o současnou architekturu, která vychází z geometrie původního skleníku. Vznikne polyfunkční objekt, který uctí Mendelovu vědeckou práci a poskytne zázemí pro výstavy i kulturní akce,“ řekl architekt Michal Krištof z brněnského ateliéru Chybik+Kristof. Nabídne prostory i pro vernisáže, workshopy či přednášky.

Na lehkou ocelovou konstrukci navrhli architekti aplikovat Mendelovy genetické principy. „Tvary sloupů se totiž ve střešní části zkříží a vytvoří v úvozovkách potomstvo s novou tvarovou formací. Konstrukce skleníku tak bude velmi transparentní a zároveň přímo ztělesní Mendelovy objevy formou statické koncepce," přiblížil architekt Ondřej Chybík.

Skleník plánují obnovit zástupci Opatství Staré Brno řádu svatého Augustina. Umožní to projekt Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu. Zapojila se do něj řada institucí a nově i představitelé města. „Výstupem bude strategický plán využití objektu. Ve spolupráci se všemi partnery jej postupně rozpracujeme do detailů,“ uvedl primátorčin náměstek Tomáš Koláčný.

Řada akcí

Mezi zapojenými institucemi jsou kromě města i kraj, tři největší brněnské univerzity, Moravské zemské muzeum a ministerstvo kultury.

Ze zahraničních partnerů se jedná o Vídeňskou univerzitu a Univerzitu přírodních zdrojů a vědy o životě ve Vídni. „Rozpočet projektu je téměř dvaačtyřicet milionů korun. Tyto náklady si mezi sebe rozdělí čeští partneři počítající s devětatřiceti miliony a rakouští, kteří doplatí zbývající zhruba tři miliony," sdělil primátorčin náměstek Petr Hladík.

V létě příštího roku uplyne od narození Mendela dvě stě let, jedná se o jednoho z historicky nejvýznamnějších Brňanů. Oslavy výročí v Brně doprovodí řada akcí. „Jejich cílem bude osvěta a připomenutí Mendelova odkazu mezi lidmi z regionu i v širokém okolí a přihlášení se k jeho odkazu, který překročil hranice České republiky," informovala Kateřina Gardoňová z tiskového střediska brněnského magistrátu.