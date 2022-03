Do majetku města připadne klíčová trafostanice, kterou Brno potřebuje kvůli sálu získat a následně odstranit. „Do směny vložíme čtyřpodlážní dům na adrese Starobrněnská 20 včetně nádvoří, přičemž průchod do pasáže Velký Špalíček zůstane v dostatečné šíři zachovaný," uvedl radní pro majetek Róbert Čuma. Město bude nově také majitelem schodiště, jež zajišťuje propojení z Veselé do Husovy ulice.