Napojení místní tepelné soustavy na horkovod je podle představitelů brněnských tepláren reálný do roku 2030.

Podle generálního ředitele tepláren Petra Fajmona by byl naprosto koncepčním řešením diverzifikace rizik. Zároveň by výrazně zvýšil bezpečnost dodávek tepla. „Celkem Brno nyní pro centrální zásobování teplem spotřebuje zhruba sto padesát milionů metrů krychlových ročně. Zatímco však loni na jaře stála megawatthodina sedmnáct eur, nyní se cena pohybuje kolem devadesáti eur. Využití zkapalněného plynu, o kterém se mluví, komplikuje fakt, že Česká republika nemá přístup k terminálům a stavba přímého napojení by si vyžádala rovněž několik let,“ vysvětlil generální Fajmon.

Pro připojení brněnské soustavy centrálního zásobování teplem k horkovodu z Dukovan bude mimo jiné nutné připravit napojovací body pro zaústění obchvatných větví, posílit čerpací stanice ve zdrojích a zřídit centrální dispečink. Lze předpokládat, že v době výstavby napáječe budou město budou zásobovat horkovody. Stávající hlavní zdroje tepláren zůstanou v omezeném provozu, poslouží jako záložní nebo pro doplnění tepla ve špičce.

Potrubí napáječe z Dukovan povede mimo Brno v délce dvaačtyřiceti kilometrů z velké části pod zemí mimo silnice a zastavěné oblasti. Oběh vody zajistí čerpací stanice na obou koncích, ale také po trase. S napojením na městskou horkovodní soustavu se počítá v čerpací stanici v brněnských Bosonohách, odkud se rozpojí do dvou větví vedoucích východním a severním směrem.

K tématu po jeho oživení ze strany vedení města už poprvé zasedala energetická pracovní skupina města. Brno využívá pro centrální vytápění ze všech tuzemských měst nejvíce plynu. Řešitelský tým momentálně vyhodnocuje jednotlivé parametry, případně už také navrhne strukturu obchodního a ekonomického modelu včetně možností podpory z evropských zdrojů, aby se minimalizovala cena tepla pro koncového spotřebitele.