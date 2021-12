Vlaky se po tamních kolejích prohánějí zhruba každé dvě hodiny. Jedou směrem na hlavní nádraží nebo do Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku. Novinka má usnadnit dostupnost nedaleké Fakultní nemocnice Brno a kampusu. „Trať do Zastávky je modernizovaná zatím pouze v úseku do Střelic. Nemůžeme tak navýšit počet vlaků tak, jak uvažujeme do budoucna,“ říká ředitel společnosti Kordis, která v kraji organizuje hromadnou dopravu, Jiří Horský.