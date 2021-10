Přesun zastávky a další úpravy okolí jsou součástí vznikající stavby tramvajové trati vedoucí tunelem k univerzitnímu kampusu. Kvůli ní zmizela původní zastávka pod poliklinikou. Nová je dál ve směru do centra. „Stavbou se změní komfort a docházková vzdálenost pro pěší. Cesta k poliklinice či poště bude násobně delší a komplikovanější. Chceme proto vytvořit novou zastávku o něco níž směrem na konečnou, než byla poloha původní, kde jejímu obnovení brání technické sítě,“ sdělil starolískovecký starosta Vladan Krásný.

Kromě lidí mířících třeba na polikliniku má nová obousměrná zastávka výrazně pomoct i lidem z okolní sídlištní zástavby, která stojí ve směru na konečnou ve Starém Lískovci. Jde o Brňany žijící třeba ve Vltavské, Dunajské, Karpatské či Valašské ulici. „Chci zastávku v původní poloze. Než z nové dojdu dlouhou cestou do lékárny, jsem v ní rychleji pěšky z Dunajské. Tentokrát jsem jela šalinou. Jdu tady poprvé a naposledy,“ postěžovala si důchodkyně Zdeňka Horňáková reportérovi Rovnosti přímo u zastávky.

Někteří uvítají další zastávku blíž poliklinice kvůli jejím pacientům. „Míří tam většinou starší lidé, kteří už mají často horší nohy. Pro ně je cesta z nové zastávky problém, je hrozně daleko,“ řekla Marta Topilová.

Zástupci města i dopravního podniku žádost momentálně řeší. „Prověřujeme technické možnosti zřízení nové zastávky tak, aby dávala smysl i z pohledu obsluhy navazující obytné lokality kolem tramvajové trati, například Valašské ulice,“ uvedla mluvčí dopravce Hana Tomaštíková.

Městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl si zřízení dalšího nástupiště dovede představit. „Nedávno přesunuté zastávky by zůstaly na stejném místě a za odbočkou ke kampusu by vznikla druhá, a to buď jedno, nebo oboustranná,“ nastínil.

Kdy budou mít zástupci dopravního podniku a města dostatečné množství a podkladů k rozhodnutí o případném zřízení dalšího nástupiště, není podle Tomaštíkové zatím možné odhadnout. Po prověření možností přijde ještě na řadu jednání mezi nimi a představiteli Starého Lískovce.

Podle Kratochvíla by se v případě zřízení druhé zastávky jednalo o samostatný záměr, který by byl oddělený od vznikajícího projektu nové tramvajové trati ke kampusu. „Neradi bychom do něho zasahovali ve smyslu změny územního a stavebního povolení," poznamenal.

Po dokončení stavby trati ke kampusu dovede pěší na současné zastávky osm přístupových tras. Na nástupiště v každém směru dva chodníky, schodiště a výtah. Kromě schodiště bude všechno bezbariérové.