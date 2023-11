Podle vyjádření části opozice se objem peněz pro městské části sice každoročně navyšuje, ale procenta nerostou tak rychle jako inflace.

S razantnějším nápadem přišel zastupitel za SPD Jiří Kment. „Požádal bych Veřejnou zeleň města Brna, aby přehodnotila skladbu dřevin, které se tady vysazují. V zahraničí je běžné, že se sadí teplomilnější a odolnější druhy. I na poušti rostou některé stromy,“ navrhl.

Kmentův návrh se ale u ostatních zastupitelů s pochopením nesetkal. „Není jednoduché takové druhy vybrat. Věřím tomu, že Veřejná zeleň města Brna dělá vše pro to, aby to tady bylo co nejlepší. To, že něco roste na poušti ještě neznamená, že to poroste i tady,“ reagovala Flamiková.

Podle předsedkyně finančního výboru brněnského zastupitelstva Andrey Pazderové z ODS uvolní Brno z rozpočtu svým městským částem příští rok o tři sta milionů korun více než loni.

Podobně se vyjádřila také její kolegyně z ODS a primátorka Markéta Vaňková. „Příspěvek pro městské části jsme zvýšili o více než čtrnáct procent. V celkové částce je to více než tři sta šedesát milionů korun. Jedná se hlavně o provozní náklady, které jsou vyšší než v minulém roce,“ vysvětlila navýšení peněz pro městské části Vaňková.

Úterním podnětům zastupitelů k problematice zeleně se bude vedení města podle Vaňkové zabývat v dalších týdnech podrobněji.