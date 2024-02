Rozčarovaná byla i jedna z místních důchodkyň. „Do ordinace se nemůžu už dva dny dovolat. Potřebovala jsem jít na odběr krve . Nevím, co budu dělat,“ postěžovala si žena.

„Jsem nemocný, šel jsem si pro neschopenku a na dveřích si přečetl, že ordinace přerušuje činnost. Nechápu, co se děje. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Město velikosti Adamova přece nemůže mít jen jednoho praktika pro dospělé. Něco je prostě špatně,“ řekl Deníku muž, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

Lidé jsou tak na začátku února v nejistotě. A není jich zrovna málo. Podle informací Deníku jich mají být zřejmě o stovky. Zástupci obou obcí se snaží problém řešit a sehnat co nejdříve adekvátní náhradu. Oznámení o konci ordinace dostali až v závěru ledna.

V oznámení na vstupních dveřích Stejskalovy adamovské ordinace stálo, že se její činnost přerušuje z důvodu legislativního a personálního tlaku.

„Před časem mi tam skončila paní doktorka. Dostal jsem se do personální nouze a časové tísně. Žádal jsem kraj o uznání odborného zástupce a pak ještě jednou. Neuznali mi ho, musel jsem proto přerušit činnost, jinak by mi hrozilo odebrání licence,“ řekl Deníku Radim Stejskal.

Ordinace praktických lékařů na adamovském Smetanově náměstí přerušila činnost. Podobně jako v Těšanech na Brněnsku.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Do ordinace se snažil sehnat náhradu. Co bude dál, v tuto chvíli neví. „Popravdě netuším, jak to v Adamově celé dopadne. Je tam kvůli množství pacientů potřeba další lékař alespoň na tři dny v týdnu. Toho v současnosti nemám,“ dodal Stejskal.

V podobném duchu jako oznámení v Adamově se měl tento týden vyjádřit i zprávou do datové schránky na obecním úřadě v Těšanech. V obci na Brněnsku žije třináct set lidí.

„Abych vám řekl pravdu, z oznámení o konci ordinace jsem dva dny nespal. Byl to blesk z čistého nebe. Chřipkové období, čekárny plné lidí. Okamžitě jsme začali shánět náhradu a jednat s krajem i pojišťovnou,“ reagoval starosta Těšan Milan Strouhal.

Dosavadní ordinace fungovala v obecním prostoru. „Dohodli jsme se na ukončení nájmu a nájemné zaplacené předem vykompenzujeme. Povedlo se domluvit s praktickou lékařkou ze sousední vesnice, že naše pacienty vezme dočasně pod sebe. Jednáme s další lékařkou, že by u nás nastoupila. Uvidíme, jak dopadne schvalovací proces s pojišťovnou a krajem. Je to hodně čerstvé,“ doplnil starosta Strouhal.

Jednání se zástupci kraje, pojišťovny a lékaři vedl v těchto dnech také adamovský starosta Roman Pilát. Věří, že se v nejbližších týdnech podaří zajistit pravidelné služby dalšího praktického lékaře pro dospělé.

„Vedeme jednání, aby lékařská péče byla v Adamově zachovaná. Je to všechno hodně čerstvé a náročné. Navíc se jedná se o velmi citlivé téma a méně v tuto chvíli pro dobrý výsledek znamená více. Místní žádám o trpělivost. Konkrétnější zatím v tuto chvíli být opravdu nemohu. Je to ale na dobré cestě. Podrobněji s výsledkem jednání veřejnost seznámíme v nejbližších dnech,“ řekl Deníku Pilát.

Neodkladnou péči bude pro Adamovské od pondělí zajišťovat lékař Ivo Procházka v ambulanci v nedalekých Jedovnicích. Ve stávající provozní době bude v ordinaci v Adamově přítomna zdravotní sestra, kde se pacienti mohou domluvit na dalším postupu.

„V Jedovnicích se jedná o dočasné, krátkodobé řešení. Na dobu nezbytně nutnou, než se v Adamově podaří otevřít novou ordinaci praktického lékaře,“ naznačil posun ve vyjednávání adamovský starosta.